Николаев без света: после атаки остановилась ТЭЦ: после атаки остановилась ТЭЦ

Спасатели тушат пожар. Фото иллюстративное: Главное управление ГСЧС в Николаевской области

После ночной атаки российских войск часть Николаевщины осталась без электричества. Энергетики работали всю ночь, чтобы вернуть свет людям.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима.

Реклама

Читайте также:

Сообщение Виталия Кима. Фото: скриншот из Telegram

Сбой в энергосистеме Николаевской области из-за обстрелов

По его словам, без электроснабжения остались Николаев и часть населенных пунктов Николаевского района. В результате обстрела произошла аварийная остановка Николаевской теплоэлектроцентрали.

Из-за отключения света критическая инфраструктура перешла на резервное питание. В частности, объекты "Николаевводоканала" и "Николаевоблтеплоэнерго" работали на генераторах, чтобы обеспечить людей водой и теплом.

Электроснабжение восстановили на утро

Аварийные службы, энергетики и тепловики работали без перерыва в течение ночи. Они восстанавливали поврежденные сети и возвращали электричество потребителям.

По состоянию на утро электроснабжение удалось восстановить для всех абонентов. В то же время специалисты продолжают ремонтные работы.

"Энергетики и тепловики работали всю ночь. По состоянию на 07:15 все потребители запитаны. Акцентирую, что восстановительные работы будут продолжаться в течение всего дня. Спасибо всем, кто работает!" — сообщил Виталий Ким.

Напомним, в Одессе спасатели показали последствия ночной атаки российских дронов в ночь на 14 февраля. Один из дронов попал в частный дом, который претерпел серьезные разрушения.

Также мы писали, что под завалами разрушенного частного дома спасатели достали тело погибшей женщины. На месте атаки работают все необходимые службы.