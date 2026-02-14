Миколаїв без світла: після атаки зупинилась ТЕЦ

Рятувальники гасять пожежу. Фото ілюстративне: Головне управління ДСНС в Миколаївській області

Після нічної атаки російських військ частина Миколаївщини залишилася без електрики. Енергетики працювали всю ніч, щоб повернути світло людям.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Збій у енергосистемі Миколаївщини через обстріли

За його словами, без електропостачання залишилися Миколаїв та частина населених пунктів Миколаївського району. Внаслідок обстрілу сталася аварійна зупинка Миколаївської теплоелектроцентралі.

Через відключення світла критична інфраструктура перейшла на резервне живлення. Зокрема, об’єкти "Миколаївводоканалу" та "Миколаївоблтеплоенерго" працювали на генераторах, щоб забезпечити людей водою і теплом.

Електропостачання відновили на ранок

Аварійні служби, енергетики та тепловики працювали без перерви протягом ночі. Вони відновлювали пошкоджені мережі та повертали електрику споживачам.

Станом на ранок електропостачання вдалося відновити для всіх абонентів. Водночас фахівці продовжують ремонтні роботи.

"Енергетики та тепловики працювали всю ніч. Станом на 07:15 всіх споживачів заживлено. Акцентую, що відновлювальні роботи триватимуть протягом усього дня. Дякую всім, хто працює!" — повідомив Віталій Кім.

