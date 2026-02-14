Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса На Миколаївській ТЕЦ була аварійна зупинка через російську атаку

На Миколаївській ТЕЦ була аварійна зупинка через російську атаку

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 11:16
Миколаїв без світла: після атаки зупинилась ТЕЦ
Рятувальники гасять пожежу. Фото ілюстративне: Головне управління ДСНС в Миколаївській області

Після нічної атаки російських військ частина Миколаївщини залишилася без електрики. Енергетики працювали всю ніч, щоб повернути світло людям.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Реклама
Читайте також:
ТЕЦ та водоканал на генераторах — наслідки обстрілу Миколаєва - фото 1
Повідомлення Віталія Кіма. Фото: скриншот з Telegram

Збій у енергосистемі Миколаївщини через обстріли

За його словами, без електропостачання залишилися Миколаїв та частина населених пунктів Миколаївського району. Внаслідок обстрілу сталася аварійна зупинка Миколаївської теплоелектроцентралі.

Через відключення світла критична інфраструктура перейшла на резервне живлення. Зокрема, об’єкти "Миколаївводоканалу" та "Миколаївоблтеплоенерго" працювали на генераторах, щоб забезпечити людей водою і теплом.

Електропостачання відновили на ранок

Аварійні служби, енергетики та тепловики працювали без перерви протягом ночі. Вони відновлювали пошкоджені мережі та повертали електрику споживачам.

Станом на ранок електропостачання вдалося відновити для всіх абонентів. Водночас фахівці продовжують ремонтні роботи.

"Енергетики та тепловики працювали всю ніч. Станом на 07:15 всіх споживачів заживлено. Акцентую, що відновлювальні роботи триватимуть протягом усього дня. Дякую всім, хто працює!" — повідомив Віталій Кім.

Нагадаємо, в Одесі рятувальники показали наслідки нічної атаки російських дронів у ніч на 14 лютого. Один із дронів поцілив у приватний будинок, який зазнас серйозних руйнувань.

Також ми писали, що під завалами зруйнованого приватного будинку рятувальники дістали тіло загиблої жінки. На місці атаки працюють всі необхідні служби.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Миколаїв обстріли ТЕЦ вода Новини Одеси світло атака
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації