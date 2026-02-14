ЗСУ уразили катер, РЛС і склад боєприпасів росіян у Криму та на Донеччині

Вогонь на об'єкті. Фото ілюстративне: кадр з відео

Українські військові завдали ударів по кількох об’єктах російських сил на окупованих територіях. Серед уражених цілей є десантний катер, радіолокаційна станція, вузол зв’язку та склад боєприпасів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Інформація про ураження об'єктів РФ. Фото: Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ вдарили по військових об'єктак РФ

За даними Генштабу, за останні дні під ураження потрапили одразу кілька важливих об’єктів. Зокрема, 12 лютого 2026 року у районі населеного пункту Новоозерне в окупованому Криму був уражений транспортно-десантний катер БК-16.

Того ж дня в районі Гвардійського також у Криму українські військові влучили по радіолокаційній станції РСП-10.

Окрім цього, на тимчасово окупованій частині Запорізької області, поблизу Приморська, було уражено вузол зв’язку російських підрозділів.

Ще один удар завдали 13 лютого в районі Новоекономічного на Донеччині. Там під ураження потрапив склад боєприпасів противника.

"Уражено транспортно-десантний катер БК-16, РЛС РСП-10, вузол зв’язку та склад боєприпасів противника", — повідомили у Генштабі ЗСУ.

Військові уточнюють, що втрати противника та масштаби пошкоджень наразі з’ясовуються.

Нагадаємо, російські окупанти у ніч проти 14 лютого атакували Одесу. Під завалами зруйнованого приватного будинку рятувальники дістали тіло загиблої жінки.

Також ми писали, що після нічної атаки російських військ частина Миколаївщини залишилася без електрики. Енергетики працювали всю ніч, щоб повернути світло людям.