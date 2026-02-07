Зеленский о Крыме: Украина не признает требований России

Срочная новость

Президент Владимир Зеленский заявил, что требования России признать Крым российским является сигналом не Украине, а США. В то же время он подчеркнул: Киев не поддержит никаких договоренностей, которые противоречат Конституции и интересам украинцев.

Об этом Владимир Зеленский сказал во время общения с журналистами, сообщает Новини.LIVE.

Заявление Зеленского по Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявления России о необходимости признания Крыма российским. По его словам, такие "требования" адресованы прежде всего Соединенным Штатам, а не Украине.

"Я считаю, что, скорее всего, Россия дает сигнал Америке — признайте Крым. Понимая, что Украина не признает. И понимая, что Украина имеет влияние в европейском сегменте", — отметил Зеленский.

