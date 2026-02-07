Видео
Україна
Главная Одесса Украина не пойдет на компромисс за счет Крыма, — заявление Зеленского

Украина не пойдет на компромисс за счет Крыма, — заявление Зеленского

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 11:35
Зеленский о Крыме: Украина не признает требований России
Срочная новость

Президент Владимир Зеленский заявил, что требования России признать Крым российским является сигналом не Украине, а США. В то же время он подчеркнул: Киев не поддержит никаких договоренностей, которые противоречат Конституции и интересам украинцев.

Об этом Владимир Зеленский сказал во время общения с журналистами, сообщает Новини.LIVE.

Читайте также:

Заявление Зеленского по Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявления России о необходимости признания Крыма российским. По его словам, такие "требования" адресованы прежде всего Соединенным Штатам, а не Украине.

"Я считаю, что, скорее всего, Россия дает сигнал Америке — признайте Крым. Понимая, что Украина не признает. И понимая, что Украина имеет влияние в европейском сегменте", — отметил Зеленский.

Новость обновляется....

Владимир Зеленский Одесса Крым аннексия Новости Одессы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
