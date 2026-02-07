Зеленський про Крим: Україна не визнає вимог Росії

Термінова новина

Президент Володимир Зеленський заявив, що вимоги росії визнати Крим російським є сигналом не Україні, а США. Водночас він наголосив: Київ не підтримає жодних домовленостей, які суперечать Конституції та інтересам українців.

Про це Володимир Зеленський сказав під час спілкування із журналістами після тристоронніх зустрічей делегацій в Абу-Дабі, повідомляє Новини.LIVE.

Заява Зеленського щодо Криму

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяви Росії про необхідність визнання Криму російським. За його словами, такі "вимоги" адресовані передусім Сполученим Штатам, а не Україні.

"Я вважаю, що, скоріш за все, Росія дає сигнал Америці — визнайте Крим. Розуміючи, що Україна не визнає. І розуміючи, що Україна має вплив в європейському сегменті", — зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна не погодиться на жодні рішення, які йдуть у розріз з Конституцією та національним законодавством, навіть якщо вони подаються як компромісні.

"Навіть якщо йдеться про компроміси, вони все одно повинні бути справедливими. Україна не буде підтримувати домовленості, які суперечать Конституції України або українському законодавству", — наголосив глава держави.

Зеленський також зауважив, що не всі переговори між іншими країнами безпосередньо стосуються України. Втім, ситуація змінюється, коли мова заходить про українські території та безпеку.

"Можливо, деякі речі у відносинах США і Росії нас не стосуються. Але якщо вони зачіпають наші національні інтереси, український народ чи наші території, це не має відбуватись всупереч інтересам українців", — додав президент.

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що США підтвердили свою участь у моніторингу припинення вогню між Україною та Росією і військові сторін уже обговорили технічні механізми контролю. Також Президент України Володимир Зеленський заявив, що США хочуть завершення війни до літа і для цього просувають чіткий графік переговорів.