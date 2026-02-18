Видео
Україна
Россияне маскируют свои корабли в Крыму сетями — что известно

Россияне маскируют свои корабли в Крыму сетями — что известно

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 14:28
Черноморский флот РФ маскирует поврежденные корабли в Севастополе
Порт в Крыму. Фото иллюстративное: росСМИ

Черное море все чаще становится местом, где российский флот не демонстрирует силу, а скрывает последствия ударов. В Крыму корабли ЧФ РФ заметили под маскировочными сетками, которые закрывают поврежденные части. 

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Накрытые сеткой корабли. Фото: "Крымский ветер"

Прячут корабли под сетками

По данным канала, партизаны в Севастополе, в районе Сухарной бухты, зафиксировали корабли Черноморского флота России. Эти объекты могут быть повреждены в результате ударов украинских сил. Часть судов закрыли маскировочными сетями, что, по оценкам наблюдателей, выглядит как попытка скрыть повреждения.

Какие именно корабли спрятаны

В частности, в бухте пришвартованы большой десантный корабль проекта 775, а также БДК проекта 1171 "Тапир", надстройка которого почти полностью накрыта сетками.

Также в заливе заметили ракетный катер проекта 1241 "Молния". По сообщениям, у него отсутствуют часть надстройки и пусковые установки ракет, а маскировочные сети закрывают корпус почти от носа до кормы.

БДК "Тапир" там тоже есть — он получил повреждения еще в 2023 году после ракетного удара Сил обороны Украины.

Редакторы канала предполагают, что российский флот может пытаться скрыть масштабы потерь и создать картинку якобы готовности кораблей к боевым действиям.

Напомним, в ночь на 17 февраля украинские воины нанесли удар по вражескому корабельному многофункциональному вертолету Ка-27 в районе населенного пункта Камышлы на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. В Генштабе подчеркнули, что попадание по цели подтверждено.

Также мы писали, что в Краснодарском крае России поражен нефтяной терминал "Таманьнефтегаз". Он расположен в районе поселка Волна на побережье Черного моря. После удара на территории объекта вспыхнул пожар.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
