Черноморский флот РФ маскирует поврежденные корабли в Севастополе

Россияне маскируют свои корабли в Крыму сетями — что известно
Черное море все чаще становится местом, где российский флот не демонстрирует силу, а скрывает последствия ударов. В Крыму корабли ЧФ РФ заметили под маскировочными сетками, которые закрывают поврежденные части.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".
Прячут корабли под сетками
По данным канала, партизаны в Севастополе, в районе Сухарной бухты, зафиксировали корабли Черноморского флота России. Эти объекты могут быть повреждены в результате ударов украинских сил. Часть судов закрыли маскировочными сетями, что, по оценкам наблюдателей, выглядит как попытка скрыть повреждения.
Какие именно корабли спрятаны
В частности, в бухте пришвартованы большой десантный корабль проекта 775, а также БДК проекта 1171 "Тапир", надстройка которого почти полностью накрыта сетками.
Также в заливе заметили ракетный катер проекта 1241 "Молния". По сообщениям, у него отсутствуют часть надстройки и пусковые установки ракет, а маскировочные сети закрывают корпус почти от носа до кормы.
БДК "Тапир" там тоже есть — он получил повреждения еще в 2023 году после ракетного удара Сил обороны Украины.
Редакторы канала предполагают, что российский флот может пытаться скрыть масштабы потерь и создать картинку якобы готовности кораблей к боевым действиям.
Напомним, в ночь на 17 февраля украинские воины нанесли удар по вражескому корабельному многофункциональному вертолету Ка-27 в районе населенного пункта Камышлы на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. В Генштабе подчеркнули, что попадание по цели подтверждено.
Также мы писали, что в Краснодарском крае России поражен нефтяной терминал "Таманьнефтегаз". Он расположен в районе поселка Волна на побережье Черного моря. После удара на территории объекта вспыхнул пожар.
