Удар по кораблях і літаках у Криму

Вибухи в Криму. Фото: Генштаб України

У ніч на 21 лютого Сили оборони України завдали ударів по військових об’єктах на тимчасово окупованих територіях. У Криму уражено прикордонні кораблі та літаки, а в Запорізькій області — реактивну систему залпового вогню.

Що знищено в Криму

За даними Генштабу, у районі Інкермана в окупованому Криму під удар потрапили два прикордонні сторожові кораблі проєкту 22460 "Охотник". Саме такі судна Росія активно використовує для контролю акваторії Чорного моря. Зафіксовано ураження цілей, масштаби пошкоджень уточнюють.

Ці кораблі базуються у Севастопольській бухті та виконують завдання з патрулювання, супроводу й контролю морського простору.

Окрім цього, в Євпаторії на території авіаційного ремонтного заводу уражено два літаки Бе-12. Такі літаки призначені для морської розвідки та протичовнових операцій. Вони можуть відстежувати ситуацію над морем і передавати координати цілей.

Удар по Запорізькій області

Ще один удар завдано в районі населеного пункту Астраханка Запорізької області. Там уражено реактивну систему залпового вогню "Торнадо-С". Це одна з найпотужніших систем у російській армії, яка здатна бити на значні відстані.

Втрати російських сил і остаточні масштаби пошкоджень наразі уточнюються. Сили оборони продовжують працювати над зниженням бойового потенціалу агресора на окупованих територіях.

