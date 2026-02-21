Відео
Головна Одеса Удар по Криму — знищено кораблі та літаки росіян

Удар по Криму — знищено кораблі та літаки росіян

Ua ru
Дата публікації: 21 лютого 2026 16:49
Удар по кораблях і літаках у Криму
Вибухи в Криму. Фото: Генштаб України

У ніч на 21 лютого Сили оборони України завдали ударів по військових об’єктах на тимчасово окупованих територіях. У Криму уражено прикордонні кораблі та літаки, а в Запорізькій області — реактивну систему залпового вогню. 

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Читайте також:

Що знищено в Криму

За даними Генштабу, у районі Інкермана в окупованому Криму під удар потрапили два прикордонні сторожові кораблі проєкту 22460 "Охотник". Саме такі судна Росія активно використовує для контролю акваторії Чорного моря. Зафіксовано ураження цілей, масштаби пошкоджень уточнюють.

Ці кораблі базуються у Севастопольській бухті та виконують завдання з патрулювання, супроводу й контролю морського простору. 

Окрім цього, в Євпаторії на території авіаційного ремонтного заводу уражено два літаки Бе-12. Такі літаки призначені для морської розвідки та протичовнових операцій. Вони можуть відстежувати ситуацію над морем і передавати координати цілей.

Удар по Запорізькій області

Ще один удар завдано в районі населеного пункту Астраханка Запорізької області. Там уражено реактивну систему залпового вогню "Торнадо-С". Це одна з найпотужніших систем у російській армії, яка здатна бити на значні відстані.

Втрати російських сил і остаточні масштаби пошкоджень наразі уточнюються. Сили оборони продовжують працювати над зниженням бойового потенціалу агресора на окупованих територіях.

Нагадаємо, в ніч на 17 лютого українські воїни завдали удару по ворожому корабельному багатофункціональному вертольоту Ка-27 у районі населеного пункту Камишли на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

Також ми писали, що Росія створює в окупованому Криму повний цикл підготовки операторів безпілотників. Це може посилити удари по півдню України, зокрема по Одесі та портовій інфраструктурі.

Крим Чорне море Новини Одеси війна ТОТ удари по РФ
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
