Україна
Крим стає базою підготовки операторів БПЛА — загроза для Одеси

Крим стає базою підготовки операторів БПЛА — загроза для Одеси

Ua ru
Дата публікації: 20 лютого 2026 13:38
Крим як база дронів РФ: загроза для Одеси
Росіянин запускає дрон. Фото ілюстративне: росЗМІ

Росія створює в окупованому Криму повний цикл підготовки операторів безпілотників. Це може посилити удари по півдню України, зокрема по Одесі та портовій інфраструктурі.

Про можливі ризики та нові сценарії застосування дронів розповів капітан 1-го рангу запасу Андрій Риженко в інтерв'ю УНІАН передає Новини.LIVE.

Читайте також:

В Криму готують операторів дронів

Окупаційна влада Криму активно розвиває напрямок безпілотних систем. Йдеться не лише про виробництво, а й про навчання операторів та відпрацювання тактики застосування дронів у морі. На думку Андрія Риженка, це може вплинути на безпекову ситуацію в Чорному морі та безпосередньо на Одесу. Він пояснює, що Росія зробила ставку на безпілотні технології після того, як побачила їхню ефективність у війні проти свого ж флоту.

"Вони нічого не робили до початку агресії, але коли побачили, що це ефективно, просто скопіювали з нас. І це не вперше. Тепер це фактично державна політика", — говорить Риженко.

За словами експерта, створення центру підготовки в Криму має чітку логіку. Півострів дає можливість одночасно тренувати екіпажі, тестувати техніку та застосовувати її безпосередньо з морського напрямку.

Загроза для Одеси

Андрій Риженко звертає увагу на географію: від Севастополя до Одеси — близько 145 морських миль, тобто менше ніж 280 кілометрів. Це робоча дистанція для більшості оперативно-тактичних дронів.

"Крим — це півострів, там море поруч. Якщо робити щось проти України, то з точки зору розташування це найзручніше місце. Там є інфраструктура, є можливість одразу готувати й застосовувати засоби", — пояснює в інтерв'ю УНІАН експерт.

Риженко додає, що Росія може використовувати морські дрони не лише проти військових цілей. Йдеться про потенційні удари по портовій інфраструктурі Одеси, Миколаєва та Південного, а також про спроби ускладнити роботу морських коридорів.

Нагадаємо, Росія нарощує розробку морських безпілотників, які можуть стати новим інструментом тиску в Чорному морі. Ці системи здатні досягти портів Одещини та є загрозою цивільному судноплавству в акваторії.

Також ми писали, що ворог намагається скопіювати успішний український досвід використання морських безпілотників, представивши власну розробку під назвою "Скорлупа". Цей катер-база керується через тонкий кабель і здатен перевозити дрони-камікадзе ближче до намічених цілей. Українські військові вже вивчають нову розробку, щоб ефективно протидіяти потенційним атакам на південні регіони.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
