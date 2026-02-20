Новый центр БПЛА в Крыму: угроза для портов

Россиянин запускает дрон. Фото иллюстративное: росСМИ

Россия разворачивает в оккупированном Крыму центр полного цикла подготовки операторов беспилотников. Это может усилить удары по Одессе, портовой инфраструктуре и югу Украины.

О возможных рисках и новых сценариях применения дронов рассказал капитан 1-го ранга запаса Андрей Рыженко в интервью УНИАН передает Новини.LIVE.

В Крыму готовят операторов дронов

Оккупационные власти Крыма активно развивают направление беспилотных систем. Речь идет не только о производстве, но и об обучении операторов и отработке тактики применения дронов в море. По мнению Андрея Рыженко, это может повлиять на ситуацию с безопасностью в Черном море и непосредственно на Одессу. Он объясняет, что Россия сделала ставку на беспилотные технологии после того, как увидела их эффективность в войне против своего же флота.

"Они ничего не делали до начала агрессии, но когда увидели, что это эффективно, просто скопировали с нас. И это не впервые. Теперь это фактически государственная политика", — говорит Рыженко.

По словам эксперта, создание центра подготовки в Крыму имеет четкую логику. Полуостров дает возможность одновременно тренировать экипажи, тестировать технику и применять ее непосредственно с морского направления.

Угроза для Одессы

Андрей Рыженко обращает внимание на географию: от Севастополя до Одессы — около 145 морских миль, то есть менее 280 километров. Это рабочая дистанция для большинства оперативно-тактических дронов.

"Крым — это полуостров, там море рядом. Если делать что-то против Украины, то с точки зрения расположения это самое удобное место. Там есть инфраструктура, есть возможность сразу готовить и применять средства", — объясняет в интервью УНИАН эксперт.

Рыженко добавляет, что Россия может использовать морские дроны не только против военных целей. Речь идет о потенциальных ударах по портовой инфраструктуре Одессы, Николаева и Южного, а также о попытках усложнить работу морских коридоров.

Напомним, Россия наращивает разработку морских беспилотников, которые могут стать новым инструментом давления в Черном море. Эти системы способны достичь портов Одесской области и являются угрозой гражданскому судоходству в акватории.

Также мы писали, что враг пытается скопировать успешный украинский опыт использования морских беспилотников, представив собственную разработку под названием "Скорлупа". Этот катер-база управляется через тонкий кабель и способен перевозить дроны-камикадзе ближе к намеченным целям. Украинские военные уже изучают новую разработку, чтобы эффективно противодействовать потенциальным атакам на южные регионы.