Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
Видео

Удар по флоту РФ в Крыму — какие потери у окупантов

Удар по флоту РФ в Крыму — какие потери у окупантов

Ua ru
Дата публикации 21 февраля 2026 16:49
Удар по кораблям и самолетам в Крыму: последствия
Взрывы в Крыму. Фото: Генштаб Украины

В ночь на 21 февраля Силы обороны нанесли удар по военным целям в Крыму. Под удар попали пограничные корабли в Инкермане и самолеты в Евпатории, а в Запорожской области — реактивная система залпового огня.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Читайте также:

Что уничтожено в Крыму

По данным Генштаба, в районе Инкермана в оккупированном Крыму под удар попали два пограничных сторожевых корабля проекта 22460 "Охотник". Именно такие суда Россия активно использует для контроля акватории Черного моря. Зафиксировано поражение целей, масштабы повреждений уточняются.

Эти корабли базируются в Севастопольской бухте и выполняют задачи по патрулированию, сопровождению и контролю морского пространства.

Кроме этого, в Евпатории на территории авиационного ремонтного завода поражены два самолета Бе-12. Такие самолеты предназначены для морской разведки и противолодочных операций. Они могут отслеживать ситуацию над морем и передавать координаты целей.

Удар по Запорожской области

Еще один удар нанесен в районе населенного пункта Астраханка Запорожской области. Там поражена реактивная система залпового огня "Торнадо-С". Это одна из самых мощных систем в российской армии, которая способна бить на значительные расстояния.

Потери российских сил и окончательные масштабы повреждений пока уточняются. Силы обороны продолжают работать над снижением боевого потенциала агрессора на оккупированных территориях.

Напомним, в ночь на 17 февраля украинские воины нанесли удар по вражескому корабельному многофункциональному вертолету Ка-27 в районе населенного пункта Камышлы на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

Также мы писали, что Россия создает в оккупированном Крыму полный цикл подготовки операторов беспилотников. Это может усилить удары по югу Украины, в частности по Одессе и портовой инфраструктуре.

Крым Черное море Новости Одессы ВОТ
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
