Баланс сил у Чорному морі: можливості флоту РФ

Російські кораблі майже не затримуються в Чорному морі, а сама акваторія вже не є для них безпечною зоною постійної присутності. Водночас Росія зберігає обмежені можливості для ударів і патрулювання.

Ситуація у Чорному морі

За його словами, ситуація в Чорному морі кардинально змінилася порівняно з початком повномасштабної війни. Якщо раніше російські кораблі демонстрували постійну присутність, то зараз їхні виходи обережні та нетривалі. Дмитро Плетенчук каже, що формально флот у РФ є, але свободи дій він уже не має.

"Акваторія фактично зачищена від росіян. Всі їхні спроби вийти в море, як правило, дуже короткі. Вони вийшли, виконали завдання і швидко повернулися в пункт базування. Про якусь тривалу присутність чи повноцінний контроль зараз не йдеться", — сказав речник.

Він пояснює, що кораблі можуть діяти точково, але не залишаються в морі надовго. Постійного домінування, яке Росія намагалася демонструвати раніше, зараз немає. Водночас ключовий фактор — це не лише кораблі. За словами Плетенчука, вирішальне значення має ситуація в небі над морем.

Росія активно використовує авіацію та безпілотники для розвідки й впливу на ситуацію в акваторії. Саме повітряний компонент, за його словами, робить Чорне море зоною підвищеної напруги та обмежує повноцінний контроль будь-якої зі сторін.

Спроможності російського флоту

Щодо реальних морських спроможностей Росії, каже Дмитро Плетенчук, вони суттєво звузилися, але не зникли.

"Їх залишається в строю п’ять надводних, два підводних після ураження одного підводного човна", — повідомив Плетенчук.

Йдеться про носії крилатих ракет, які залишаються основною ударною силою флоту. Інші функції, зокрема блокування чи спроби повного домінування в морі, зараз для РФ фактично недоступні.

Знищення російських кораблів

Недавно в Севастополі в районі Сухарної бухти зафіксували кораблі Чорноморського флоту Росії, закриті маскувальними сітками. За оцінками спостерігачів, це виглядає як спроба приховати ушкодження.

Зокрема, в бухті пришвартовані великий десантний корабель проєкту 775, а також БДК проєкту 1171 "Тапір". Також у затоці помітили ракетний катер проєкту 1241 "Блискавка". БДК "Тапір" там теж є — він отримав пошкодження ще у 2023 році після ракетного удару Сил оборони України.

Нагадаємо, Збройні сили України повідомили про нові результати ударів по важливих військових цілях російських військ. Стало відомо про успішне знищення важливих цілей росіян в тимчасово окупованому Криму, серед яких є цінний вертоліт Ка-27.

Також ми писали, що Росія створює в окупованому Криму повний цикл підготовки операторів безпілотників. Це може посилити удари по півдню України, зокрема по Одесі та портовій інфраструктурі.