Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Флот РФ в Черном море — что изменилось на сейчас

Флот РФ в Черном море — что изменилось на сейчас

Ua ru
Дата публикации 22 февраля 2026 15:00
Контроль над Черным морем: баланс сил сегодня
Флот РФ в море. Фото иллюстративное: росСМИ

Корабли РФ почти не задерживаются в Черном море, а сама акватория уже не является для них безопасной зоной постоянного присутствия. В то же время Россия сохраняет ограниченные возможности для ударов и патрулирования моря.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление спикера ВМС ВСУ в эфире телемарафона "Мы — Украина".

Реклама
Читайте также:

 

Ситуация в Черном море

По его словам, ситуация в Черном море кардинально изменилась по сравнению с началом полномасштабной войны. Если раньше российские корабли демонстрировали постоянное присутствие, то сейчас их выходы осторожные и непродолжительные. Дмитрий Плетенчук говорит, что формально флот у РФ есть, но свободы действий он уже не имеет.

"Акватория фактически зачищена от россиян. Все их попытки выйти в море, как правило, очень короткие. Они вышли, выполнили задание и быстро вернулись в пункт базирования. О каком-то длительном присутствии или полноценном контроле сейчас речь не идет", — сказал спикер.

Он объясняет, что корабли могут действовать точечно, но не остаются в море надолго. Постоянного доминирования, которое Россия пыталась демонстрировать раньше, сейчас нет. В то же время ключевой фактор — это не только корабли. По словам Плетенчука, решающее значение имеет ситуация в небе над морем.

Россия активно использует авиацию и беспилотники для разведки и влияния на ситуацию в акватории. Именно воздушный компонент, по его словам, делает Черное море зоной повышенного напряжения и ограничивает полноценный контроль любой из сторон.

Возможности российского флота

Что касается реальных морских возможностей России, говорит Дмитрий Плетенчук, они существенно сузились, но не исчезли.

"Их остается в строю пять надводных, два подводных после поражения одной подводной лодки", — сообщил Плетенчук.

Речь идет о носителях крылатых ракет, которые остаются основной ударной силой флота. Другие функции, в частности блокирование или попытки полного доминирования в море, сейчас для РФ фактически недоступны.

Уничтожение российских кораблей

Недавно в Севастополе в районе Сухарной бухты зафиксировали корабли Черноморского флота России, закрытые маскировочными сетками. По оценкам наблюдателей, это выглядит как попытка скрыть повреждения.

В частности, в бухте пришвартованы большой десантный корабль проекта 775, а также БДК проекта 1171 "Тапир". Также в заливе заметили ракетный катер проекта 1241 "Молния". БДК "Тапир" там тоже есть - он получил повреждения еще в 2023 году после ракетного удара Сил обороны Украины.

Напомним, Вооруженные силы Украины сообщили о новых результатах ударов по важным военным целям российских войск. Стало известно об успешном уничтожении важных целей россиян во временно оккупированном Крыму, среди которых есть ценный вертолет Ка-27.

Также мы писали, что Россия создает в оккупированном Крыму полный цикл подготовки операторов беспилотников. Это может усилить удары по югу Украины, в частности по Одессе и портовой инфраструктуре.

Крым Черное море Одесская область флот угроза кораблей
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации