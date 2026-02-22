Контроль над Черным морем: баланс сил сегодня

Флот РФ в море. Фото иллюстративное: росСМИ

Корабли РФ почти не задерживаются в Черном море, а сама акватория уже не является для них безопасной зоной постоянного присутствия. В то же время Россия сохраняет ограниченные возможности для ударов и патрулирования моря.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление спикера ВМС ВСУ в эфире телемарафона "Мы — Украина".

Ситуация в Черном море

По его словам, ситуация в Черном море кардинально изменилась по сравнению с началом полномасштабной войны. Если раньше российские корабли демонстрировали постоянное присутствие, то сейчас их выходы осторожные и непродолжительные. Дмитрий Плетенчук говорит, что формально флот у РФ есть, но свободы действий он уже не имеет.

"Акватория фактически зачищена от россиян. Все их попытки выйти в море, как правило, очень короткие. Они вышли, выполнили задание и быстро вернулись в пункт базирования. О каком-то длительном присутствии или полноценном контроле сейчас речь не идет", — сказал спикер.

Он объясняет, что корабли могут действовать точечно, но не остаются в море надолго. Постоянного доминирования, которое Россия пыталась демонстрировать раньше, сейчас нет. В то же время ключевой фактор — это не только корабли. По словам Плетенчука, решающее значение имеет ситуация в небе над морем.

Россия активно использует авиацию и беспилотники для разведки и влияния на ситуацию в акватории. Именно воздушный компонент, по его словам, делает Черное море зоной повышенного напряжения и ограничивает полноценный контроль любой из сторон.

Возможности российского флота

Что касается реальных морских возможностей России, говорит Дмитрий Плетенчук, они существенно сузились, но не исчезли.

"Их остается в строю пять надводных, два подводных после поражения одной подводной лодки", — сообщил Плетенчук.

Речь идет о носителях крылатых ракет, которые остаются основной ударной силой флота. Другие функции, в частности блокирование или попытки полного доминирования в море, сейчас для РФ фактически недоступны.

Уничтожение российских кораблей

Недавно в Севастополе в районе Сухарной бухты зафиксировали корабли Черноморского флота России, закрытые маскировочными сетками. По оценкам наблюдателей, это выглядит как попытка скрыть повреждения.

В частности, в бухте пришвартованы большой десантный корабль проекта 775, а также БДК проекта 1171 "Тапир". Также в заливе заметили ракетный катер проекта 1241 "Молния". БДК "Тапир" там тоже есть - он получил повреждения еще в 2023 году после ракетного удара Сил обороны Украины.

Напомним, Вооруженные силы Украины сообщили о новых результатах ударов по важным военным целям российских войск. Стало известно об успешном уничтожении важных целей россиян во временно оккупированном Крыму, среди которых есть ценный вертолет Ка-27.

Также мы писали, что Россия создает в оккупированном Крыму полный цикл подготовки операторов беспилотников. Это может усилить удары по югу Украины, в частности по Одессе и портовой инфраструктуре.