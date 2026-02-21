Судно из списка ГУР курсировало с нефтью из Крыма

Российский танкер TRUVOR. Фото иллюстративное: War&Sanctions

Главное управление разведки Украины обнародовало список из 31 судна так называемого теневого флота России и Ирана. Среди них — танкер TRUVOR, который заходил в порт оккупированной Керчи и перевозил российские нефтепродукты по Черному морю.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные War&Sanctions.

Возил российскую нефть

ГУР МО Украины обновило данные на портале War&Sanctions и обнародовало информацию о 31 судне, обеспечивающих экспорт российской нефти и сжиженного газа. Эти перевозки, отмечают в разведке, дают государству-агрессору основные валютные поступления, которые идут на финансирование войны.

Среди фигурантов — танкер TRUVOR. Это судно типа Oil/Chemical Tanker под флагом России. Его длина — около 141 метра, а дедвейт — более 6,6 тысячи тонн. Построен в 2013 году, принадлежит российской компании ООО "Тринити Шиппинг".

По данным разведки и мониторинговых ресурсов, TRUVOR неоднократно перевозил российские нефтепродукты через акваторию Черного моря. В ноябре 2025 года зафиксирован его заход в порт Керчь во временно оккупированном Крыму. В декабре 2024 года судно совершило рейс из терминала Шесхарис в Новороссийске в Египет.

Суда курсируют без системы AIS

Такие суда часто выключают систему автоматической идентификации AIS, чтобы скрыть маршрут. Именно это и является характерным признаком так называемого "теневого флота". Суда могут менять данные о местонахождении или маскировать направления движения, чтобы обойти санкционные ограничения.

Черное море, включая акваторию вблизи Одесской области, остается ключевым маршрутом для таких перевозок. Часть рейсов проходит между российскими портами, оккупированным Крымом и третьими странами. Для юга Украины это означает постоянные риски — как безопасностные, так и экологические.

Какие суда в списке ГУР

ГУР отмечает, что в список вошли суда, которые обслуживают крупнейших игроков нефтегазового сектора РФ, в частности "роснефть", "сургутнефтегаз" и "татнефть", а также газовозы, транспортирующие сжиженный газ из проектов "газпром спг портовая" и "ямал спг".

Украинская разведка призывает партнеров усилить санкционное давление на энергетический сектор РФ. Системные ограничения могут лишить агрессора финансовой базы и повлиять на ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе.

Сегодня президент Владимир Зеленский ввел санкции против капитанов "теневого флота". Под санкции попали 225 руководителей судов, которые экспортируют российские нефтепродукты в обход ограничений ЕС, G7 и других государств. Среди них - граждане 11 стран. По результатам мониторинга в Черном, Красном и Балтийском морях установлено, что эти капитаны руководили судами, которые транспортировали российскую нефть несмотря на международные санкции.

Также мы сообщали, что в Крыму зафиксировали корабли Черноморского флота России, которые могут быть повреждены в результате украинских ударов. Часть судов закрыли маскировочными сетями, что, по оценкам наблюдателей, выглядит как попытка скрыть повреждения.