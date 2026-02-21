Відео
Танкер зі списку ГУР перевозив нафту Чорним морем — що відомо

Танкер зі списку ГУР перевозив нафту Чорним морем — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 21 лютого 2026 19:28
Тіньовий флот РФ у Чорному морі: що вивозив танкер TRUVOR
Російський танкер TRUVOR. Фото ілюстративне: War&Sanctions

Розвідка України оновила дані про судна тіньового флоту Росії та Ірану, які перевозять нафту й скраплений газ. У переліку — танкер TRUVOR, що, за даними розвідки, заходив до порту окупованої Керчі та працював на чорноморських маршрутах.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані War&Sanctions.

Читайте також:

Возив російську нафту 

ГУР МО України оновило дані на порталі War&Sanctions і оприлюднило інформацію про 31 судно, що забезпечують експорт російської нафти та зрідженого газу. Ці перевезення, наголошують у розвідці, дають державі-агресору основні валютні надходження, які йдуть на фінансування війни.

Серед фігурантів — танкер TRUVOR. Це судно типу Oil/Chemical Tanker під прапором Росії. Його довжина — близько 141 метра, а дедвейт — понад 6,6 тисячі тонн. Побудований у 2013 році, належить російській компанії ТОВ "Трініті Шиппінг".

За даними розвідки та моніторингових ресурсів, TRUVOR неодноразово перевозив російські нафтопродукти через акваторію Чорного моря. У листопаді 2025 року зафіксовано його захід до порту Керч у тимчасово окупованому Криму. У грудні 2024 року судно здійснило рейс із терміналу Шесхаріс у Новоросійську до Єгипту.

Судна курсують без системи AIS

Такі судна часто вимикають систему автоматичної ідентифікації AIS, щоб приховати маршрут. Саме це і є характерною ознакою так званого "тіньового флоту". Судна можуть змінювати дані про місцеперебування або маскувати напрямки руху, щоб обійти санкційні обмеження.

Чорне море, включно з акваторією поблизу Одеської області, залишається ключовим маршрутом для таких перевезень. Частина рейсів проходить між російськими портами, окупованим Кримом та третіми країнами. Для півдня України це означає постійні ризики — як безпекові, так і екологічні.

Які судна в списку ГУР

ГУР наголошує, що до списку увійшли судна, які обслуговують найбільших гравців нафтогазового сектору рф, зокрема "роснєфть", "сургутнєфтєгаз" і "татнєфть", а також газовози, що транспортують скраплений газ із проєктів "газпром спг портовая" та "ямал спг".

Українська розвідка закликає партнерів посилити санкційний тиск на енергетичний сектор РФ. Системні обмеження можуть позбавити агресора фінансової бази та вплинути на безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні.

Сьогодні президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти капітанів "тіньового флоту". Під санкції потрапили 225 керівників суден, які експортують російські нафтопродукти в обхід обмежень ЄС, G7 та інших держав. Серед них — громадяни 11 країн. За результатами моніторингу в Чорному, Червоному та Балтійському морях встановлено, що ці капітани керували суднами, які транспортували російську нафту попри міжнародні санкції.

Також ми повідомляли, що у Криму зафіксували кораблі Чорноморського флоту Росії, які можуть бути пошкоджені внаслідок українських ударів. Частину суден закрили маскувальними мережами, що, за оцінками спостерігачів, виглядає як спроба приховати ушкодження.

Одеса санкції Крим Чорне море Одеська область Новини Одеси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
