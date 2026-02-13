Санкції України проти 91 судна російського «тіньового флоту»

Корабель в морі. Фото ілюстративне: gur.gov.ua

Україна запровадила санкції проти 91 морського судна, які використовував російський "тіньовий флот". Ці кораблі експортували нафту та ресурси в обхід міжнародних обмежень. Санкції ввів у дію президент Володимир Зеленський. Частина суден вже під обмеженнями США, ЄС та інших партнерів.

Санкції проти тіньового флоту

Рішення стосується кораблів, які Росія використовувала для транспортування нафти та нафтопродуктів із портів Новоросійськ, Усть-Луга та Приморськ до третіх країн. За даними українського моніторингу, операції проводилися в обхід санкцій Євросоюзу, G7 та інших держав у Чорному, Червоному та Балтійському морях. Судна ходили під прапорами близько 20 країн. Лише одне було російським, решта — Панами, Ліберії, Камеруну, Барбадосу, Маршаллових Островів, Гонконгу, Сьєрра-Леоне, Тонги, Палау, Гвінеї, Коморських Островів, Багамських Островів, Індонезії, Малаві, Гвінеї-Бісау, Джибуті, Гаяни та Есватіні.

Інформацію про санкції Україна передасть відповідним державам та працюватиме з партнерами над синхронізацією обмежень у їхніх юрисдикціях. Наразі 27 суден вже під санкціями США, Великої Британії, Швейцарії та ЄС. Робота щодо решти 64 кораблів триває.

"Танкери тіньового флоту є ключовим інструментом обходу нафтових санкцій, тому їх ідентифікація та запровадження санкцій проти них мають відбуватися швидко й без винятків. Кожне таке судно повинне розглядатися як елемент фінансування російської воєнної машини", — зазначив радник — уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Нагадаємо, ми повідомляли, що ЄС готується вперше застосувати санкції проти морських портів у третіх країнах, які допомагають "тіньовому флоту" Росії. Під удар потраплять термінали, що обслуговують танкери з російською нафтою в обхід чинних обмежень.

Також ми писали, що Володимир Зеленський запровадив санкції проти постачальників компонентів і виробників ракет та дронів РФ. Також застосовано обмеження проти російського фінансового сектору.