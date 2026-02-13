Відео
Головна Одеса Україна ввела санкції проти тіньового флоту РФ — що відомо

Україна ввела санкції проти тіньового флоту РФ — що відомо

Дата публікації: 13 лютого 2026 11:27
Санкції України проти 91 судна російського «тіньового флоту»
Корабель в морі. Фото ілюстративне: gur.gov.ua

Україна запровадила санкції проти 91 морського судна, які використовував російський "тіньовий флот". Ці кораблі експортували нафту та ресурси в обхід міжнародних обмежень. Санкції ввів у дію президент Володимир Зеленський. Частина суден вже під обмеженнями США, ЄС та інших партнерів.

Про це Новини.LIVE дізналися з сайту Офісу президента.

Санкції проти тіньового флоту

Рішення стосується кораблів, які Росія використовувала для транспортування нафти та нафтопродуктів із портів Новоросійськ, Усть-Луга та Приморськ до третіх країн. За даними українського моніторингу, операції проводилися в обхід санкцій Євросоюзу, G7 та інших держав у Чорному, Червоному та Балтійському морях. Судна ходили під прапорами близько 20 країн. Лише одне було російським, решта — Панами, Ліберії, Камеруну, Барбадосу, Маршаллових Островів, Гонконгу, Сьєрра-Леоне, Тонги, Палау, Гвінеї, Коморських Островів, Багамських Островів, Індонезії, Малаві, Гвінеї-Бісау, Джибуті, Гаяни та Есватіні.

Інформацію про санкції Україна передасть відповідним державам та працюватиме з партнерами над синхронізацією обмежень у їхніх юрисдикціях. Наразі 27 суден вже під санкціями США, Великої Британії, Швейцарії та ЄС. Робота щодо решти 64 кораблів триває.

"Танкери тіньового флоту є ключовим інструментом обходу нафтових санкцій, тому їх ідентифікація та запровадження санкцій проти них мають відбуватися швидко й без винятків. Кожне таке судно повинне розглядатися як елемент фінансування російської воєнної машини", — зазначив радник — уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Нагадаємо, ми повідомляли, що ЄС готується вперше застосувати санкції проти морських портів у третіх країнах, які допомагають "тіньовому флоту" Росії. Під удар потраплять термінали, що обслуговують танкери з російською нафтою в обхід чинних обмежень.

Також ми писали, що Володимир Зеленський запровадив санкції проти постачальників компонентів і виробників ракет та дронів РФ. Також застосовано обмеження проти російського фінансового сектору.

Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
