Главная Одесса Украина ввела санкции против теневого флота РФ — что известно

Украина ввела санкции против теневого флота РФ — что известно

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 11:27
Санкции Украины против 91 судна российского "теневого флота"
Корабль в море. Фото иллюстративное: gur.gov.ua

Украина ввела санкции против 91 морского судна, которые использовал российский "теневой флот". Эти корабли экспортировали нефть и ресурсы в обход международных ограничений. Санкции ввел в действие президент Владимир Зеленский. Часть судов уже под ограничениями США, ЕС и других партнеров.

Об этом Новини.LIVE узнали с сайта Офиса президента.

Читайте также:

Санкции против теневого флота

Решение касается кораблей, которые Россия использовала для транспортировки нефти и нефтепродуктов из портов Новороссийск, Усть-Луга и Приморск в третьи страны. По данным украинского мониторинга, операции проводились в обход санкций Евросоюза, G7 и других государств в Черном, Красном и Балтийском морях. Суда ходили под флагами около 20 стран. Только одно было российским, остальные — Панамы, Либерии, Камеруна, Барбадоса, Маршалловых Островов, Гонконга, Сьерра-Леоне, Тонги, Палау, Гвинеи, Коморских Островов, Багамских Островов, Индонезии, Малави, Гвинеи-Бисау, Джибути, Гайаны и Эсватини.

Информацию о санкциях Украина передаст соответствующим государствам и будет работать с партнерами над синхронизацией ограничений в их юрисдикциях. Сейчас 27 судов уже под санкциями США, Великобритании, Швейцарии и ЕС. Работа по остальным 64 кораблям продолжается.

"Танкеры теневого флота являются ключевым инструментом обхода нефтяных санкций, поэтому их идентификация и введение санкций против них должны происходить быстро и без исключений. Каждое такое судно должно рассматриваться как элемент финансирования российской военной машины", — отметил советник — уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Напомним, мы сообщали, что ЕС готовится впервые применить санкции против морских портов в третьих странах, которые помогают "теневому флоту" России. Под удар попадут терминалы, обслуживающие танкеры с российской нефтью в обход действующих ограничений.

Также мы писали, что Владимир Зеленский ввел санкции против поставщиков компонентов и производителей ракет и дронов РФ. Также применены ограничения против российского финансового сектора.

Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
