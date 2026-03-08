Видео
Главная Одесса Стало известно количество ракетоносителей РФ в Черном море

Стало известно количество ракетоносителей РФ в Черном море

Ua ru
Дата публикации 8 марта 2026 17:25
Флот РФ в Черном море — сколько кораблей еще осталось
Флот РФ в море. Фото иллюстративное: росСМИ

Россия продолжает держать боевые корабли в акватории Черного моря несмотря на потери флота. Часть судов и основные силы Черноморского флота оккупанты перевели в Новороссийск. Однако даже после повреждений у россиян еще остается значительное количество носителей крылатых ракет.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

Читайте также:

Корабли РФ в Черном море

Дмитрий Плетенчук пояснил, что даже с учетом поврежденных кораблей российский флот сохраняет определенный потенциал. А на боевом дежурстве в море может быть до семи судов.

"Ну, по факту, как минимум, в строю вообще остается пять надводных, два подводных. Даже если учитывать повреждения, все равно пять носителей остается в строю", — отметил он.

Дмитро Плетенчук
Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук. Фото: Новини.LIVE

Речь идет о кораблях и подводных лодках, которые могут нести крылатые ракеты типа "Калибр". Именно с таких носителей Россия регулярно атакует украинские города во время массированных ракетных обстрелов. По словам представителя ВМС, в Новороссийске сейчас находится не только несколько ракетных носителей, но и фактически значительная часть всего Черноморского флота.

"Во-вторых, там и основной состав Черноморского флота находится. Это десятки кораблей. Среди них есть и патрульные, и ракетные катера", — пояснил Плетенчук.

В то же время это не означает, что все эти корабли активно выходят в море. Часть из них стоит в портах или используется для вспомогательных задач.

Наступление на Одессу

Американские аналитики считают, что Россия может планировать дальнейшее наступление на юге Украины, в частности в направлении Одесской области. По их данным, украинское руководство получило документы с российскими военными планами на 2025-2027 годы. В них говорится о намерениях Кремля завершить захват Донецкой и Луганской областей, продолжить наступление в Запорожской и Херсонской областях, а также продвигаться в направлении Одесской области.

В то же время Силы обороны Украины готовят Одессу к круговой обороне и строят новые укрепления. По словам военно-политического обозревателя, Кремль теоретически рассматривает три варианта атаки: воздушный десант, морскую операцию или наступление по суше через форсирование Днепра.

Больше о ситуации на Черном море

Напомним, украинские Силы обороны 7 и в ночь на 8 марта нанесли серии ударов по российским целям в Крыму, на оккупированных территориях и в Белгородской области РФ. Под поражение попали зенитный комплекс, десантный катер и несколько пунктов управления беспилотниками. На данный момент часть последствий еще уточняют.

Также мы писали, что хотя российские корабли почти не задерживаются в Черном море, Россия все равно сохраняет ограниченные возможности для ударов и патрулирования.

Одесса Черное море Одесская область Новости Одессы флот угроза кораблей
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
