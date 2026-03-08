В Крыму под ударом оказались Панцирь-С1 и катер БК-16 россиян

Транспортно-десантный катер БК-16. Фото иллюстративное: fair.org.ua

Днем 7 и в ночь на 8 марта украинские военные нанесли серию ударов по российским целям в Крыму, на оккупированных территориях, а также и в Белгородской области РФ. Под поражение попали зенитный комплекс, десантный катер и несколько пунктов управления беспилотниками. Часть последствий атаки пока еще уточняется.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Удары по военных целях РФ

В Генштабе отметили, что украинские подразделения ударили по целям во временно оккупированном Крыму. Ведь именно там россияне давно пытаются держать плотную систему противовоздушной обороны и морского прикрытия. Поэтому каждое поражение такой техники бьет по способности врага защищать свою логистику и контролировать акваторию.

"В результате поражены зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и десантный катер БК-16 в районе Новоозерного (ВОТ АР Крым). Окончательные результаты и масштабы ущерба уточняются", — сообщили в сводке.

Также украинские военные ударили и по пунктам управления беспилотниками россиян. Именно через такие центры оккупанты управляют разведкой, корректируют удары и координируют работу дронов на большом расстоянии. Когда такие точки выбивают, противник теряет не просто помещение или оборудование, но и возможность быстро собирать информацию и передавать команды.

"В частности поражен пункт управления БпЛА "Орион" в районе Красносельского (ВОТ АР Крым), пункт управления БпЛА в Дунайце (Белгородская обл., рф), пункт управления БпЛА в районе Гуляйполя (Запорожская обл.), а также пункт управления БпЛА в Селидово (ВОТ Донецкой обл.)", — говорится в сообщении.

Удары по командно-наблюдательным пунктам

Кроме дроновых центров, под удары попали и командно-наблюдательные пункты. Именно через них российские подразделения держат связь между различными звеньями, наблюдают за ситуацией на местах и корректируют действия своих войск.

"Среди прочего поражены командно-наблюдательные пункты подразделений российского агрессора в районах Нижнего Рогачика (ВОТ Запорожской обл.), Новопетриковки, Волновахи и Селидово (ВОТ Донецкой обл.)", — говорится в сводке.

В Силах обороны подчеркивают, что такие удары носят системный характер. Речь идет не о разовой атаке, а о последовательном выбивании тех элементов, которые позволяют российской армии наступать, прикрываться с воздуха и быстро управлять подразделениями на поле боя. Сейчас окончательная степень повреждений еще уточняется.

Напомним, на днях операция СБУ в Крыму завершилась серией ударов по военным объектам России. Украинские беспилотники поразили Евпаторийский авиаремонтный завод и технику возле Джанкоя. Уничтожены комплексы ПВО, дроны и топливозаправщики врага.

Также мы писали, что по меньшей мере 1800 военных армии РФ из Крыма погибли в войне против Украины. При этом точно определить, сколько из них были местными жителями, сложно из-за постоянных передислокаций российских подразделений. Часть погибших могла только проходить службу на полуострове.