СБУ ударила по военным объектам РФ в Крыму

Поражение объектов в Крыму. Фото: Служба безопасности Украины

Ночью СБУ нанесла серию ударов по военным объектам России. Беспилотники попали в Евпаторийский авиаремонтный завод и технику возле Джанкоя. Уничтожены комплексы ПВО, дроны и топливозаправщики врага.

Об этом сообщают источники Новини.LIVE в Службе безопасности Украины.

Атака на Крым

Беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ этой ночью открыли сезон весенних ударов по военным объектам в Крыму. Поражены производственные цеха АО "Евпаторийский авиационный ремонтный завод", а также места дислокации техники и личного состава в Пушкино, рядом с аэродромом Джанкой. По предварительной информации поражены два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С2", дрон "Мохаджер-6" на летном поле, зенитная установка ЗУ-23 на грузовике, два топливозаправщика и наземная станция управления БпЛА "Форпост".

"Систематические спецоперации СБУ направлены на уничтожение военной инфраструктуры, которую Россия использует для атак на Украину. Мы целенаправленно выбиваем системы ПВО, беспилотники и технику противника, чтобы ослабить его возможности прикрывать базы и наносить удары по украинским городам", — сообщил источник в СБУ.

Объект, который поразили. Фото: Служба безопасности Украины

Дым после атаки после атаки. Фото: Служба безопасности Украины

Напомним, мы украинские разведчики нанесли серию ударов по российским военным целям во временно оккупированном Крыму. Операции провело спецподразделение "Призраки". В течение февраля 2026 года под удары попали корабли, катера, авиационная техника и элементы ПВО РФ. Среди пораженных объектов — сторожевой корабль, морской буксир и вертолет Ка-27.

Также мы писали, что россияне годами строили в оккупированном Крыму одну из самых мощных систем противовоздушной обороны. Однако в последнее время ее эффективность заметно снизилась. Украинские дроны уже могут пролетать над полуостровом и двигаться дальше к южным регионам РФ.