Удари СБУ по військових об’єктах РФ у Криму

Ураження об'єктів у Криму. Фото: Служба безпеки України

Нічна операція СБУ у Криму завершилася серією ударів по військових об’єктах Росії. Цього разу безпілотники уразили Євпаторійський авіаремонтний завод і техніку біля Джанкою. Знищено комплекси ППО, дрони та паливозаправники ворога.

Про це повідомляють джерела Новини.LIVE в Службі безпеки України.

Атака на Крим

Безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ цієї ночі відкрили сезон весняних ударів по військових об’єктах у Криму. Уражено виробничі цехи АТ "Євпаторійський авіаційний ремонтний завод", а також місця дислокації техніки та особового складу в Пушкіне, поруч з аеродромом Джанкой. За попередньою інформацією уражено два зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С2", дрон "Мохаджер-6" на льотному полі, зенітну установку ЗУ-23 на вантажівці, два паливозаправники та наземну станцію управління БпЛА "Форпост".

"Систематичні спецоперації СБУ спрямовані на знищення військової інфраструктури, яку Росія використовує для атак на Україну. Ми цілеспрямовано вибиваємо системи ППО, безпілотники та техніку противника, щоб послабити його можливості прикривати бази та завдавати ударів по українських містах", — повідомило джерело в СБУ.

Об'єкт, який уразили. Фото: Служба безпеки України

Дим після атаки. Фото: Служба безпеки України

Нагадаємо, ми українські розвідники завдали серію ударів по російських військових цілях у тимчасово окупованому Криму. Операції провів спецпідрозділ "Примари". Протягом лютого 2026 року під удари потрапили кораблі, катери, авіаційна техніка та елементи ППО РФ. Серед уражених об’єктів — сторожовий корабель, морський буксир і вертоліт Ка-27.

Також ми писали, що росіяни роками будували в окупованому Криму одну з найпотужніших систем протиповітряної оборони. Однак останнім часом її ефективність помітно знизилася. Українські дрони вже можуть пролітати над півостровом і рухатися далі до південних регіонів РФ.