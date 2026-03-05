Відео
Україна
Головна Одеса ЗСУ успішно демілітаризує Крим знищуючи російські ППО

ЗСУ успішно демілітаризує Крим знищуючи російські ППО

Ua ru
Дата публікації: 5 березня 2026 12:31
ППО Криму ослабла: дрони України летять углиб РФ
ППО Росії. Фото ілюстративне: росЗМІ

Російська система протиповітряної оборони в окупованому Криму вже не працює так щільно, як раніше. Українські безпілотники дедалі частіше пролітають півострів і прямують углиб території РФ. Там вони продовжують виснажувати російську ППО. За день на території Росії можуть фіксувати десятки й навіть сотні вибухів.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

ППО в Криму

Росіяни роками будували в окупованому Криму одну з найпотужніших систем протиповітряної оборони. Однак останнім часом її ефективність помітно знизилася. Українські дрони вже можуть пролітати над півостровом і рухатися далі до південних регіонів РФ. За словами Братчука, постійні атаки змушують росіян витрачати велику кількість ракет та інших боєприпасів, які для їхньої ППО стають дедалі дефіцитнішими.

"Якщо говорити про виснаження системи протиповітряної оборони, то недаремно згадуємо Крим. Росіяни планували побудувати там одну з найкращих систем ППО. Але сьогодні ми її дуже добре прорідили. Наші дрони не скажу, що безперешкодно, але вже летять далі — до південних територій Росії і там виснажують їхню ППО", — зазначив Братчук.

Вибухи в РФ

Братчук додав, що тільки за один день на території РФ могли пролунати десятки вибухів на різних об’єктах. За його оцінкою, їх загальна кількість могла наближатися до двохсот. Такі атаки, за словами речника, допомагають не лише тиснути на російську систему оборони, а й прокладати маршрути для застосування більш потужних засобів ураження.

"Їхні боєприпаси є доволі дефіцитними. Ми ж розуміємо, що кожного разу росіяни використовують достатньо боєприпасів для відбиття атак" — підкреслив речник.

Окремо Братчук зауважив, що в інформаційному просторі активно обговорюють можливе використання українських ракет Нептун по цілях на території Росії. Водночас він додав, що ворог уже змушений постійно реагувати на нові типи загроз, серед яких — різні види українських безпілотників.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у ніч на 2 березня Сили оборони України завдали ударів по військових об’єктах у тимчасово окупованому Криму. Під ураження потрапила важлива для росіян техніка. Це частина дій зі зниження бойового потенціалу ворога. 

Також ми писали, що 1800 російських військових, пов’язаних із Кримом, загинули у війні проти України. Реальні цифри можуть бути значно більшими, адже Росія системно приховує інформацію про втрати. На окупованому півострові зростає кількість поховань, але доступ до кладовищ і реєстрів обмежений.

Одеса Крим Одеська область Новини Одеси ППО атака
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
