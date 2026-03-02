Удар по Криму: уражено центр зв’язку та ППО РФ

РЛС Подльот-К1. Фото ілюстративне: росЗМІ

У ніч на 2 березня Сили оборони України завдали ударів по військових об’єктах у тимчасово окупованому Криму. Під ураження потрапила важлива для росіян техніка. Це частина дій зі зниження бойового потенціалу ворога.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Удар по Криму

Підрозділи Сил оборони уразили центр дальнього космічного зв’язку в районі населеного пункту Вітине. Також неподалік Виноградне була уражена радіолокаційна станція "Подльот-К1", яка є складовою системи ППО противника. Обидва об’єкти розташовані на тимчасово окупованій території Крим. Окрім Криму, удари завдали й по інших цілях на тимчасово окупованих територіях. У Луганська область уражено РЛС "Каста 2Е2" в районі Любимого та РЛС "Ястреб А-В" поблизу Тополів. Також під вогнем опинилися зосередження живої сили підрозділу радіоелектронної розвідки "Рубікон" у районах Керменчика на Донеччині та Кінських Роздорів у Запорізька область.

РФ заявляє, що цієї ночі над Кримом нібито "знешкодили" 23 безпілотники. Ще 67 дронів, за їхніми твердженнями, були збиті або подавлені над акваторією Чорне море.

Що відомо про РЛС "Подльот-К1"

48Я6-К1 "Подльот" — це сучасна російська мобільна трикоординатна радіолокаційна станція з фазованою антенною решіткою кругового огляду. Вона перебуває на озброєнні РФ з 2015 року та призначена для виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах. Станція передає цілевказівки для зенітних ракетних комплексів С-300 і С-400, підсилюючи систему протиповітряної оборони. РЛС здатна виявляти малорозмірні та низьколітаючі цілі, зокрема безпілотники й крилаті ракети, на відстані до 200–300 кілометрів і на висотах до 10 кілометрів. Комплекс складається з антенного поста, пункту управління та електрогенератора на шасі КАМАЗ. "Подльот-К1" вважається важливим елементом російської ППО і вже неодноразово ставав ціллю Сил оборони України, зокрема в окупованому Криму.

Нагадаємо, ми повідомляли, що 1800 російських військових, пов’язаних із Кримом, загинули у війні проти України. Однак реальні цифри можуть бути значно більшими, адже Росія системно приховує інформацію про втрати. На окупованому півострові зростає кількість поховань, але доступ до кладовищ і реєстрів обмежений.

Також ми писали, що російські сторожові кораблі все частіше стають лише нерухомими мішенями. Поки окупанти намагаються збудувати нові барикади в морі, їхні коштовні корвети роками не виходять із бухт. Ситуація в акваторії Криму змінюється не на користь агресора, попри всі намагання посилити оборону.