Україна
Головна Одеса РФ залишилась без ППО в Криму — успішна операція спецпризначенців

РФ залишилась без ППО в Криму — успішна операція спецпризначенців

Дата публікації: 25 лютого 2026 13:56
ССО послабили ППО ворога в Криму, знищивши С-400 і Панцир
Системи С-400 "Тріумф". Фото ілюстративне: росЗМІ

У ніч на 25 лютого 2026 року підрозділи Сил спеціальних операцій завдали удару по позиціях ворога в тимчасово окупованому Криму. Вони послабили систему протиповітряної оборони противника, знищивши важливі об’єкти ППО.

Про це повідомили в Силах спеціальних операцій, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Удар по Криму

Під час нічного удару були ліквідовані ключові елементи протиповітряної оборони. Зокрема пускова установка С-400 "Тріумф", радіолокаційна станція 92Н6Е та допоміжні засоби комплексу. Крім того, знищено комплекс "Панцир-С1", який прикривав стратегічні об’єкти та позиції ППО від атак дронів і ракет на малих і середніх висотах.

Ці дії значно зменшують можливості ворога перехоплювати ракети та безпілотники. ССО продовжують асиметричні операції, щоб послабити ударний потенціал противника.

Що відомо про ППО РФ

С-400 "Тріумф" — сучасна російська зенітно-ракетна система дальнього радіусу дії, здатна вражати літаки, безпілотники та крилаті ракети на відстані до 400 км і на висоті до 30 км. Комплекс включає пускові установки, радіолокаційні станції та допоміжні засоби управління.

"Панцир-С1" — коротко- та середньодальня система ППО, яка захищає об’єкти від ракет і дронів на малих і середніх висотах. Має гарматно-ракетне озброєння і засоби наведення, що дозволяють знищувати цілі на відстані до 20 км і висоті до 15 км.

Нагадаємо, ми повідомляли, що міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив про готовність підтримати Україну у поверненні тимчасово окупованого Криму. За його словами, наша країна може бити по півострову далекобійною зброєю.

Також ми писали, що сили оборони України продовжують завдати ударів по військових цілях противника на тимчасово окупованих територіях. На півдні уражено ключові об’єкти. Зафіксовані влучання по місцях зосередження та управління. 

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
