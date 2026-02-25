ССО послабили ППО ворога в Криму, знищивши С-400 і Панцир

Системи С-400 "Тріумф". Фото ілюстративне: росЗМІ

У ніч на 25 лютого 2026 року підрозділи Сил спеціальних операцій завдали удару по позиціях ворога в тимчасово окупованому Криму. Вони послабили систему протиповітряної оборони противника, знищивши важливі об’єкти ППО.

Про це повідомили в Силах спеціальних операцій, передає Новини.LIVE.

Удар по Криму

Під час нічного удару були ліквідовані ключові елементи протиповітряної оборони. Зокрема пускова установка С-400 "Тріумф", радіолокаційна станція 92Н6Е та допоміжні засоби комплексу. Крім того, знищено комплекс "Панцир-С1", який прикривав стратегічні об’єкти та позиції ППО від атак дронів і ракет на малих і середніх висотах.

Ці дії значно зменшують можливості ворога перехоплювати ракети та безпілотники. ССО продовжують асиметричні операції, щоб послабити ударний потенціал противника.

Що відомо про ППО РФ

С-400 "Тріумф" — сучасна російська зенітно-ракетна система дальнього радіусу дії, здатна вражати літаки, безпілотники та крилаті ракети на відстані до 400 км і на висоті до 30 км. Комплекс включає пускові установки, радіолокаційні станції та допоміжні засоби управління.

"Панцир-С1" — коротко- та середньодальня система ППО, яка захищає об’єкти від ракет і дронів на малих і середніх висотах. Має гарматно-ракетне озброєння і засоби наведення, що дозволяють знищувати цілі на відстані до 20 км і висоті до 15 км.

