Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Уничтожение российского ПВО — успешная операция в Крыму

Уничтожение российского ПВО — успешная операция в Крыму

Ua ru
Дата публикации 25 февраля 2026 13:56
ССО ослабили ПВО врага в Крыму, уничтожив С-400 и Панцирь
Системы С-400 "Триумф". Фото иллюстративное: росСМИ

​В ночь на 25 февраля 2026 года подразделения Сил специальных операций нанесли точный удар по позициям врага в Крыму. В результате успешной операции была серьезно ослаблена система противовоздушной обороны оккупантов на полуострове. Спецназовцы уничтожили ключевые объекты ПВО, продолжая системно снижать наступательный потенциал противника.

Об этом сообщили в Силах специальных операций, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Удар по Крыму

Во время ночного удара были ликвидированы ключевые элементы противовоздушной обороны. В частности пусковая установка С-400 "Триумф", радиолокационная станция 92Н6Е и вспомогательные средства комплекса. Кроме того, уничтожен комплекс "Панцирь-С1", который прикрывал стратегические объекты и позиции ПВО от атак дронов и ракет на малых и средних высотах.

Эти действия значительно уменьшают возможности врага перехватывать ракеты и беспилотники. ССО продолжают асимметричные операции, чтобы ослабить ударный потенциал противника.

Что известно о ПВО РФ

С-400 "Триумф" — современная российская зенитно-ракетная система дальнего радиуса действия, способная поражать самолеты, беспилотники и крылатые ракеты на расстоянии до 400 км и на высоте до 30 км. Комплекс включает пусковые установки, радиолокационные станции и вспомогательные средства управления.

"Панцирь-С1" — коротко- и среднедальная система ПВО, которая защищает объекты от ракет и дронов на малых и средних высотах. Имеет пушечно-ракетное вооружение и средства наведения, позволяющие уничтожать цели на расстоянии до 20 км и высоте до 15 км.

Напомним, мы сообщали, что министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил о готовности поддержать Украину в возвращении временно оккупированного Крыма. По его словам, наша страна может бить по полуострову дальнобойным оружием.

Также мы писали, что силы обороны Украины продолжают наносить удары по военным целям противника на временно оккупированных территориях. На юге поражены ключевые объекты. Зафиксированы попадания по местам сосредоточения и управления.

Одесса Крым Одесская область Новости Одессы ПВО атака
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации