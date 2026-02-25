ССО ослабили ПВО врага в Крыму, уничтожив С-400 и Панцирь

Системы С-400 "Триумф". Фото иллюстративное: росСМИ

​В ночь на 25 февраля 2026 года подразделения Сил специальных операций нанесли точный удар по позициям врага в Крыму. В результате успешной операции была серьезно ослаблена система противовоздушной обороны оккупантов на полуострове. Спецназовцы уничтожили ключевые объекты ПВО, продолжая системно снижать наступательный потенциал противника.

Об этом сообщили в Силах специальных операций, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Удар по Крыму

Во время ночного удара были ликвидированы ключевые элементы противовоздушной обороны. В частности пусковая установка С-400 "Триумф", радиолокационная станция 92Н6Е и вспомогательные средства комплекса. Кроме того, уничтожен комплекс "Панцирь-С1", который прикрывал стратегические объекты и позиции ПВО от атак дронов и ракет на малых и средних высотах.

Эти действия значительно уменьшают возможности врага перехватывать ракеты и беспилотники. ССО продолжают асимметричные операции, чтобы ослабить ударный потенциал противника.

Что известно о ПВО РФ

С-400 "Триумф" — современная российская зенитно-ракетная система дальнего радиуса действия, способная поражать самолеты, беспилотники и крылатые ракеты на расстоянии до 400 км и на высоте до 30 км. Комплекс включает пусковые установки, радиолокационные станции и вспомогательные средства управления.

"Панцирь-С1" — коротко- и среднедальная система ПВО, которая защищает объекты от ракет и дронов на малых и средних высотах. Имеет пушечно-ракетное вооружение и средства наведения, позволяющие уничтожать цели на расстоянии до 20 км и высоте до 15 км.

Напомним, мы сообщали, что министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил о готовности поддержать Украину в возвращении временно оккупированного Крыма. По его словам, наша страна может бить по полуострову дальнобойным оружием.

Также мы писали, что силы обороны Украины продолжают наносить удары по военным целям противника на временно оккупированных территориях. На юге поражены ключевые объекты. Зафиксированы попадания по местам сосредоточения и управления.