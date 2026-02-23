Удары ВСУ по Крыму и Николаевской области 23 февраля

Российский комплекс "Бастион". Фото иллюстративное: росСМИ

Силы обороны Украины продолжают наносить удары по военным целям противника на временно оккупированных территориях. На юге поражены ключевые объекты. Зафиксированы попадания по местам сосредоточения и управления. Потери врага уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Новини.LIVE.

Удары по оккупантам

23 февраля на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым поражен район сосредоточения ракетного дивизиона 15-й отдельной береговой ракетной бригады Черноморского флота РФ. Подразделение имеет на вооружении береговой ракетный комплекс "Бастион". Факт поражения подтвержден, последствия уточняются. Также ударам подверглась и оккупированная часть Николаевской области. В районе населенного пункта Покровка поражен пункт управления БпЛА десантно-штурмового полка противника. Это снижает возможности врага для разведки и корректировки огня на южном направлении.

Дополнительно сообщается о поражении склада боеприпасов в районе Нижней Крынки и склада материально-технических средств в районе Великой Новоселки в Донецкой области. Эти удары дополняют системную работу по снижению боевых возможностей оккупационных войск.

Ночная атака на Крым

В ночь на 23 февраля над оккупированным Крымом продолжалась атака беспилотников. По данным оккупантов, с 22:00 до 06:00 по киевскому времени российская ПВО якобы сбила 16 БпЛА. В Севастополе воздушная тревога продолжалась около трех часов. Крымский мост оставался закрытым более десяти часов - движение открывали лишь на короткое время. Из-за перекрытия образовались очереди из автомобилей. По состоянию на 11:00 в ручном досмотре со стороны Тамани — 230 авто, со стороны Керчи — 240. Время ожидания — около часа. Железнодорожное движение возобновили, однако по состоянию на 10:00 с задержкой курсировали 9 пассажирских поездов в направлении Крыма и с полуострова — от 2 до 6 часов.

Силы обороны Украины продолжают системно разрушать военную инфраструктуру оккупантов, лишая их возможностей для наступательных действий.

Напомним, мы сообщали, что украинские бойцы постоянно уничтожают технику РФ на ВОТ Крыма. Под удар попали сразу несколько важных военных объектов. Речь идет о кораблях береговой охраны, самолетах морской авиации и стратегической нефтебазе.

Также мы писали, что корабли РФ почти не задерживаются в Черном море, а сама акватория уже не является для них безопасной зоной постоянного присутствия. В то же время Россия сохраняет ограниченные возможности для ударов и патрулирования.