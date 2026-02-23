Удари ЗСУ по Криму та Миколаївщині 23 лютого

Російський комплекс "Бастіон". Фото ілюстративне: росЗМІ

Сили оборони України продовжують завдати ударів по військових цілях противника на тимчасово окупованих територіях. На півдні уражено ключові об’єкти. Зафіксовані влучання по місцях зосередження та управління. Втрати ворога уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Удари по окупантах

23 лютого на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим уражено район зосередження ракетного дивізіону 15-ї окремої берегової ракетної бригади Чорноморського флоту РФ. Підрозділ має на озброєнні береговий ракетний комплекс "Бастіон". Факт ураження підтверджено, наслідки уточнюються. Також ударів зазнала й окупована частина Миколаївської області. У районі населеного пункту Покровка уражено пункт управління БпЛА десантно-штурмового полку противника. Це знижує можливості ворога для розвідки та коригування вогню на південному напрямку.

Додатково повідомляється про ураження складу боєприпасів у районі Нижньої Кринки та складу матеріально-технічних засобів у районі Великої Новосілки на Донеччині. Ці удари доповнюють системну роботу зі зниження бойових спроможностей окупаційних військ.

Нічна атака на Крим

У ніч проти 23 лютого над окупованим Кримом тривала атака безпілотників. За даними окупантів, з 22:00 до 06:00 за київським часом російська ППО нібито збила 16 БпЛА. У Севастополі повітряна тривога тривала близько трьох годин. Кримський міст залишався закритим понад десять годин — рух відкривали лише на короткий час. Через перекриття утворилися черги з автомобілів. Станом на 11:00 у ручному огляді з боку Тамані — 230 авто, з боку Керчі — 240. Час очікування — близько години. Залізничний рух відновили, однак станом на 10:00 із затримкою курсували 9 пасажирських потягів у напрямку Криму та з півострова — від 2 до 6 годин.

Сили оборони України продовжують системно руйнувати військову інфраструктуру окупантів, позбавляючи їх можливостей для наступальних дій.

Нагадаємо, ми повідомляли, що українські бійці постійно нищать техніку РФ на ТОТ Криму. Під удар потрапили одразу кілька важливих військових об’єктів. Йдеться про кораблі берегової охорони, літаки морської авіації та стратегічну нафтобазу.

