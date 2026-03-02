Удар по Крыму 2 марта: поражен центр связи и ППО РФ

РЛС Подлет-К1. Фото иллюстративное: росСМИ

В ночь на 2 марта Силы обороны Украины атаковали военные объекты в оккупированном Крыму, попав в стратегически важную технику врага. Под поражение попала важная для россиян техника. Это часть действий по снижению боевого потенциала врага.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Новини.LIVE.

Удар по Крыму

Подразделения Сил обороны поразили центр дальней космической связи в районе населенного пункта Витино. Также неподалеку Виноградное была поражена радиолокационная станция "Подлет-К1", которая является составляющей системы ПВО противника. Оба объекта расположены на временно оккупированной территории Крым. Кроме Крыма, удары нанесли и по другим целям на временно оккупированных территориях. В Луганская область поражена РЛС "Каста 2Е2" в районе Любимого и РЛС "Ястреб А-В" вблизи Тополей. Также под огнем оказались сосредоточения живой силы подразделения радиоэлектронной разведки "Рубикон" в районах Керменчика в Донецкой области и Конских Раздоров в Запорожская область.

РФ заявляет, что этой ночью над Крымом якобы "обезвредили" 23 беспилотника. Еще 67 дронов, по их утверждениям, были сбиты или подавлены над акваторией Черного моря.

Что известно о РЛС "Подлет-К1"

48Я6-К1 "Подлет" — это современная российская мобильная трехкоординатная радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой кругового обзора. Она находится на вооружении РФ с 2015 года и предназначена для обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах. Станция передает целеуказания для зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400, усиливая систему противовоздушной обороны. РЛС способна обнаруживать малоразмерные и низколетящие цели, в том числе беспилотники и крылатые ракеты, на расстоянии до 200-300 километров и на высотах до 10 километров. Комплекс состоит из антенного поста, пункта управления и электрогенератора на шасси КАМАЗ. "Подлет-К1" считается важным элементом российской ПВО и уже неоднократно становился целью Сил обороны Украины, в частности в оккупированном Крыму.

Напомним, мы сообщали, что 1800 российских военных, связанных с Крымом, погибли в войне против Украины. Однако реальные цифры могут быть значительно больше, ведь Россия системно скрывает информацию о потерях. На оккупированном полуострове растет количество захоронений, но доступ к кладбищам и реестрам ограничен.

Также мы писали, что российские сторожевые корабли все чаще становятся лишь неподвижными мишенями. Пока оккупанты пытаются построить новые баррикады в море, их ценные корветы годами не выходят из бухт. Ситуация в акватории Крыма меняется не в пользу агрессора, несмотря на все попытки усилить оборону.