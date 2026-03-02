Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Крымчане как ресурс для РФ в войне с Украиной — сколько погибло

Крымчане как ресурс для РФ в войне с Украиной — сколько погибло

Ua ru
Дата публикации 2 марта 2026 10:53
Потери армии РФ в Крыму растут: сокрытие погибших: сокрытие погибших
Войска РФ в Крыму. Фото иллюстративное: прокуратура АР Крым

Около двух тысяч российских военных, служба которых была связана с Крымом, уже погибли в войне против Украины. Настоящие масштабы потерь значительно выше, однако Кремль намеренно делает цифры невидимыми для общества. На оккупированном полуострове становится все больше свежих могил, но доступ к кладбищам и официальным спискам погибших теперь под строгим запретом.

Об этом сообщила представитель президента в АР Крым Ольга Куришко в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Реклама
Читайте также:

Погибшие из Крыма

Представитель Президента Украины в АР Крым Ольга Куришко сообщила, что по меньшей мере 1800 военных армии РФ, связанных с Крымом, погибли на войне против Украины. В то же время точно определить, сколько из них были местными жителями, сложно из-за постоянных передислокаций российских подразделений. Часть погибших могла лишь проходить службу на полуострове.

"Это может быть не житель Крыма, а просто военный, который проходил службу в Крыму", — пояснила Куришко.

Сокрытие информации

По словам Куришко, количество захоронений в Крыму растет, однако Россия целенаправленно усложняет учет потерь. Доступ к кладбищам ограничивают, а официальная информация исчезает из реестров. О погибших становится известно лишь в единичных случаях — например, когда родственники пытаются установить мемориальную доску.

"Это сокрытие в реестрах, запугивание родных. И так же это касается информации о погибших", — подчеркнула она.

Доступ ограничен

Куришко подчеркнула, что Россия ограничивает доступ не только к информации о погибших, но и к данным о людях, которых преследуют по политическим мотивам. Это часть более широкой политики запугивания на оккупированных территориях.

"Известно только тогда, когда есть инициатива со стороны семей или общины", — отметила она.

Напомним, мы сообщали, что в ночь на 1 марта силы обороны Украины поразили радиолокационные станции С-300 и логистические объекты и районы сосредоточения живой силы оккупантов. Воины отработали по территории РФ и временно оккупированных территориях Украины.

Также мы писали, что Россия впервые за время полномасштабного вторжения не способна мобилизовать такое количество людей, которое нужно, чтобы перекрыть потери на фронте. По данным Сырского, в этом году в российскую армию набрали 406 тысяч человек, тогда как на фронте потеряли около 418 тысяч.

Одесса Крым Одесская область Новости Одессы погибшие потери оккупантов
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации