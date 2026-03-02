Потери армии РФ в Крыму растут: сокрытие погибших: сокрытие погибших

Войска РФ в Крыму. Фото иллюстративное: прокуратура АР Крым

Около двух тысяч российских военных, служба которых была связана с Крымом, уже погибли в войне против Украины. Настоящие масштабы потерь значительно выше, однако Кремль намеренно делает цифры невидимыми для общества. На оккупированном полуострове становится все больше свежих могил, но доступ к кладбищам и официальным спискам погибших теперь под строгим запретом.

Об этом сообщила представитель президента в АР Крым Ольга Куришко в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Погибшие из Крыма

Представитель Президента Украины в АР Крым Ольга Куришко сообщила, что по меньшей мере 1800 военных армии РФ, связанных с Крымом, погибли на войне против Украины. В то же время точно определить, сколько из них были местными жителями, сложно из-за постоянных передислокаций российских подразделений. Часть погибших могла лишь проходить службу на полуострове.

"Это может быть не житель Крыма, а просто военный, который проходил службу в Крыму", — пояснила Куришко.

Сокрытие информации

По словам Куришко, количество захоронений в Крыму растет, однако Россия целенаправленно усложняет учет потерь. Доступ к кладбищам ограничивают, а официальная информация исчезает из реестров. О погибших становится известно лишь в единичных случаях — например, когда родственники пытаются установить мемориальную доску.

"Это сокрытие в реестрах, запугивание родных. И так же это касается информации о погибших", — подчеркнула она.

Доступ ограничен

Куришко подчеркнула, что Россия ограничивает доступ не только к информации о погибших, но и к данным о людях, которых преследуют по политическим мотивам. Это часть более широкой политики запугивания на оккупированных территориях.

"Известно только тогда, когда есть инициатива со стороны семей или общины", — отметила она.

Напомним, мы сообщали, что в ночь на 1 марта силы обороны Украины поразили радиолокационные станции С-300 и логистические объекты и районы сосредоточения живой силы оккупантов. Воины отработали по территории РФ и временно оккупированных территориях Украины.

Также мы писали, что Россия впервые за время полномасштабного вторжения не способна мобилизовать такое количество людей, которое нужно, чтобы перекрыть потери на фронте. По данным Сырского, в этом году в российскую армию набрали 406 тысяч человек, тогда как на фронте потеряли около 418 тысяч.