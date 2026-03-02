Втрати армії РФ у Криму зростають: приховування загиблих

Війський РФ в Криму. Фото ілюстративне: прокуратура АР Крим

Майже 2000 російських військових, пов’язаних із Кримом, загинули у війні проти України. Реальні цифри можуть бути значно більшими, адже Росія системно приховує інформацію про втрати. На окупованому півострові зростає кількість поховань, але доступ до кладовищ і реєстрів обмежений.

Про це повідомила представниця президента в АР Крим Ольга Куришко у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Загиблі з Криму

Представниця Президента України в АР Крим Ольга Куришко повідомила, що щонайменше 1800 військових армії РФ, пов’язаних із Кримом, загинули на війні проти України. Водночас точно визначити, скільки з них були місцевими жителями, складно через постійні передислокації російських підрозділів. Частина загиблих могла лише проходити службу на півострові.

"Це може бути не житель Криму, а просто військовий, який проходив службу в Криму", — пояснила Куришко.

Приховування інформації

За словами Куришко, кількість поховань у Криму зростає, однак Росія цілеспрямовано ускладнює облік втрат. Доступ до кладовищ обмежують, а офіційна інформація зникає з реєстрів. Про загиблих стає відомо лише у поодиноких випадках — наприклад, коли родичі намагаються встановити меморіальну дошку.

"Це приховування у реєстрах, залякування рідних. І так само це стосується інформації про загиблих", — наголосила вона.

Доступ обмежено

Куришко підкреслила, що Росія обмежує доступ не лише до інформації про загиблих, а й до даних про людей, яких переслідують з політичних мотивів. Це частина ширшої політики залякування на окупованих територіях.

"Відомо тільки тоді, коли є ініціатива з боку родин або громади", — зазначила вона.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у ніч проти 1 березня сили оборони України уразили радіолокаційні станції С-300 та логістичні об'єкти та райони зосередження живої сили окупантів. Воїни відпрацювали по території РФ та тимчасово окупованих територіях України.

Також ми писали, що Росія вперше за час повномасштабного вторгнення не спроможна мобілізувати таку кількість людей, яка потрібна, щоб перекрити втрати на фронті. За даними Сирського, цьогоріч до російського війська набрали 406 тисяч людей, тоді як на фронті втратили близько 418 тисяч.