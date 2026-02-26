Состояние кораблей Охотник и флота ФСБ в Крыму: данные ВМС

Патрульный корабль проекта 22460 "Охотник". Фото иллюстративное: росСМИ.

Крымский мост теряет своих телохранителей, российские сторожевые корабли все чаще превращаются в неподвижные мишени. Пока оккупанты пытаются соорудить новые баррикады в море, их дорогие корветы годами остаются в бухтах. Ситуация в акватории Крыма меняется не в пользу агрессора, несмотря на все попытки укрепить оборону.

Об этом в эфире "Мы-Украина" сообщил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, передает Новини.LIVE.

Поражение кораблей

Корабли проекта "Охотник" и сторожевые суда ФСБ РФ фактически прекратили выходы в море еще несколько лет назад. Сейчас они находятся на территории временно оккупированного Крыма. Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, что отсутствие этих кораблей в море уже само по себе является показательным.

"Функционал они свой потеряли тогда, когда прекратили выходы в море. Именно этих единиц фактически годами не наблюдалось в акватории", — пояснил он.

В то же время, по его словам, пока невозможно утверждать, что эти корабли получили такие повреждения, которые позволяют говорить об их окончательном списании.

"Сказать наверняка, что они серьезно повреждены и потеряли функционал окончательно, я не могу. Эта информация требует более глубокой и длительной верификации", — подчеркнул Плетенчук.

Что известно о кораблях

Эти корабли — не просто катера, а мощные единицы, которые по характеристикам близки к носителям крылатых ракет. Россияне использовали их для охраны Керченского пролива и "надзора" за прибрежной зоной. Однако сейчас они не способны защитить даже сами себя.

"Как вы видите, прикрыть они себя даже не очень могут. Их используют фактически сейчас для охраны водного района вокруг так называемого Крымского моста в Керченском проливе", — подчеркнул Плетенчук.

Охрана Крымского моста

По словам спикера, система охраны Крыма эволюционирует только в ответ на украинские удары. Оккупанты строят фортификации, которые смывает штормом, и топят заграждения в проливе. Пока враг пытается доминировать только в воздухе, поскольку море стало для российского флота слишком опасным.

"Для россиян это просто очередной болезненный намек, что, видимо, надо было вообще все забрать из Крыма и самим убраться", — подытожил он.

Напомним, мы сообщали, что в ночь на 25 февраля 2026 года подразделения Сил специальных операций нанесли удар по позициям врага во временно оккупированном Крыму. Они ослабили систему противовоздушной обороны противника, уничтожив важные объекты ПВО.

Также мы писали, что министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил о готовности поддержать Украину в возвращении временно оккупированного Крыма. По его словам, наша страна может бить по полуострову дальнобойным оружием.