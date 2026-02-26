Російські кораблі «Охотнік» зникли з Чорного моря

Патрульний корабель проєкту 22460 «Охотник». Фото ілюстративне: росЗМІ.

Кримський міст втрачає своїх "охоронців", російські сторожові кораблі все частіше стають лише нерухомими мішенями. Поки окупанти намагаються збудувати нові барикади в морі, їхні коштовні корвети роками не виходять із бухт. Ситуація в акваторії Криму змінюється не на користь агресора, попри всі намагання посилити оборону.

Про це в ефірі "Ми-Україна" повідомив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, передає Новини.LIVE.

Ураження кораблів

Кораблі проєкту "Охотнік" і сторожові судна ФСБ РФ фактично припинили виходи в море ще кілька років тому. Нині вони перебувають на території тимчасово окупованого Криму. Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначив, що відсутність цих кораблів у морі вже сама по собі є показовою.

"Функціонал вони свій втратили тоді, коли припинили виходи в море. Саме цих одиниць фактично роками не спостерігалося в акваторії", — пояснив він.

Водночас, за його словами, наразі неможливо стверджувати, що ці кораблі зазнали таких ушкоджень, які дозволяють говорити про їх остаточне списання.

"Сказати напевно, що вони серйозно пошкоджені і втратили функціонал остаточно, я не можу. Ця інформація потребує більш глибокої та тривалої верифікації", — наголосив Плетенчук.

Що відомо про кораблі

​Ці кораблі — не просто катери, а потужні одиниці, які за характеристиками близькі до носіїв крилатих ракет. Росіяни використовували їх для охорони Керченської протоки та "нагляду" за прибережною зоною. Проте зараз вони не здатні захистити навіть самі себе. ​

"Як ви бачите, прикрити вони себе навіть не дуже можуть. Їх використовують фактично зараз для охорони водного району навколо так званого Кримського мосту в Керченській протоці", — наголосив Плетенчук.

Охорона Кримського мосту

​За словами речника, система охорони Криму еволюціонує лише у відповідь на українські удари. Окупанти будують фортифікації, які змиває штормом, та топлять загородження у проливі. Поки що ворог намагається домінувати лише в повітрі, оскільки море стало для російського флоту надто небезпечним. ​

"Для росіян це просто черговий болючий натяк, що, мабуть, треба було загалом все забрати з Криму і самим забратися", — підсумував він.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у ніч на 25 лютого 2026 року підрозділи Сил спеціальних операцій завдали удару по позиціях ворога в тимчасово окупованому Криму. Вони послабили систему протиповітряної оборони противника, знищивши важливі об’єкти ППО.

Також ми писали, що міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив про готовність підтримати Україну у поверненні тимчасово окупованого Криму. За його словами, наша країна може бити по півострову далекобійною зброєю.