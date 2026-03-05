ПВО РФ в Крыму ослабла: БпЛА Украины летят вглубь РФ

ПВО России. Фото иллюстративное: росСМИ

Система противовоздушной обороны РФ в оккупированном Крыму уже не работает так, как раньше. Украинские дроны все чаще пролетают полуостров и направляются вглубь территории РФ. Там они продолжают истощать российскую ПВО. За день на территории России могут фиксировать десятки и даже сотни взрывов.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, передает Новини.LIVE.

ПВО в Крыму

Россияне годами строили в оккупированном Крыму одну из самых мощных систем противовоздушной обороны. Однако в последнее время ее эффективность заметно снизилась. Украинские дроны уже могут пролетать над полуостровом и двигаться дальше в южные регионы РФ. По словам Братчука, постоянные атаки заставляют россиян тратить большое количество ракет и других боеприпасов, которые для их ПВО становятся все более дефицитными.

"Если говорить об истощении системы противовоздушной обороны, то недаром вспоминаем Крым. Россияне планировали построить там одну из лучших систем ПВО. Но сегодня мы ее очень хорошо проредили. Наши дроны не скажу, что беспрепятственно, но уже летят дальше — к южным территориям России и там истощают их ПВО", — отметил Братчук.

Взрывы в РФ

Братчук добавил, что только за один день на территории РФ могли прозвучать десятки взрывов на разных объектах. По его оценке, их общее количество могло приближаться к двумстам. Такие атаки, по словам спикера, помогают не только давить на российскую систему обороны, но и прокладывать маршруты для применения более мощных средств поражения.

"Их боеприпасы являются довольно дефицитными. Мы же понимаем, что каждый раз россияне используют достаточно боеприпасов для отражения атак ", — подчеркнул спикер.

Отдельно Братчук отметил, что в информационном пространстве активно обсуждают возможное использование украинских ракет Нептун по целям на территории России. В то же время он добавил, что враг уже вынужден постоянно реагировать на новые типы угроз, среди которых — различные виды украинских беспилотников.

Напомним, мы сообщали, что в ночь на 2 марта Силы обороны Украины нанесли удары по военным объектам во временно оккупированном Крыму. Под поражение попала важная для россиян техника. Это часть действий по снижению боевого потенциала врага.

Также мы писали, что 1800 российских военных, связанных с Крымом, погибли в войне против Украины. Реальные цифры могут быть значительно больше, ведь Россия системно скрывает информацию о потерях. На оккупированном полуострове растет количество захоронений, но доступ к кладбищам и реестрам ограничен.