ГУР: удари по кораблях, ППО та вертольоту РФ у Криму

Корабель РФ перед ураженням. Фото: скриншот з відео

Українські розвідники завдали серію ударів по російських військових цілях у тимчасово окупованому Криму. Операції провів спецпідрозділ "Примари". Протягом лютого 2026 року під удари потрапили кораблі, катери, авіаційна техніка та елементи ППО РФ. Серед уражених об’єктів — сторожовий корабель, морський буксир і вертоліт Ка-27.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління розвідки України.

Удар по Криму

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що протягом лютого 2026 року спецпідрозділ "Примари" провів низку точних атак по російських військових об’єктах у Криму. Під удари потрапили кораблі, катери, безпілотники, авіаційна техніка та засоби протиповітряної оборони. Зокрема, було уражено сторожовий корабель проєкту 22460 "Охотнік", морський буксир проєкту 1496М1, корабель проєкту 16640, десантний катер БК-16 та вертоліт Ка-27. Також розвідники повідомили про ураження російського безпілотника "Форпост" і радіолокаційної станції, що входить до складу зенітного ракетного комплексу С-400.

Що відомо про уражені цілі

Сторожовий корабель проєкту 22460 "Охотнік" — патрульний корабель прикордонної служби РФ. Використовується для патрулювання моря, контролю кордонів і супроводу суден. Довжина близько 62 м, швидкість — до 30 вузлів.

Радіолокаційна станція комплексу С-400 — ключовий елемент системи протиповітряної оборони РФ. Виявляє повітряні цілі та передає дані для запуску ракет.

БпЛА "Форпост" — російський розвідувальний безпілотник. Використовується для спостереження, коригування вогню та розвідки на великій відстані.

Морський буксир проєкту 1496М1 — допоміжне судно флоту. Призначене для буксирування кораблів, маневрування в портах і виконання технічних завдань.

Корабель проєкту 16640 — рейдовий водолазний катер. Його використовують для підводних робіт, обстеження акваторії та обслуговування військових об’єктів.

Десантний катер 02510 "БК-16" — швидкісний катер для перевезення морського десанту та спецпідрозділів. Може перевозити до 19 військових.

Вертоліт Ка-27 — палубний протичовновий вертоліт. Використовується для пошуку підводних човнів, рятувальних операцій і морського патрулювання.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у ніч на 5 березня в окупованому Криму пролунали гучні вибухи. Найбільше їх зафіксували у Сакському районі, Симферополі та біля аеродромів Бельбек і Гвардійське. Після ударів на нафтобазі у Гвардійському піднявся дим.

Також ми писали, що росіяни роками будували в окупованому Криму одну з найпотужніших систем протиповітряної оборони. Однак останнім часом її ефективність помітно знизилася. Українські дрони вже можуть пролітати над півостровом і рухатися далі до південних регіонів РФ.