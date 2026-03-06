Видео
Главная Одесса Успешные операции в Крыму — разведчики уничтожают технику

Успешные операции в Крыму — разведчики уничтожают технику

Ua ru
Дата публикации 6 марта 2026 11:10
ГУР: удары по кораблям, ПВО и вертолету РФ в Крыму
Корабль РФ перед поражением. Фото: скриншот из видео

Украинские разведчики нанесли серию ударов по российским военным целям во временно оккупированном Крыму. Операции провело спецподразделение "Призраки". В течение февраля 2026 года под удары попали корабли, катера, авиационная техника и элементы ПВО РФ. Среди пораженных объектов — сторожевой корабль, морской буксир и вертолет Ка-27.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление разведки Украины.

Читайте также:

Удар по Крыму

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что в течение февраля 2026 года спецподразделение "Призраки" провело ряд точных атак по российским военным объектам в Крыму. Под удары попали корабли, катера, беспилотники, авиационная техника и средства противовоздушной обороны. В частности, были поражены сторожевой корабль проекта 22460 "Охотник", морской буксир проекта 1496М1, корабль проекта 16640, десантный катер БК-16 и вертолет Ка-27. Также разведчики сообщили о поражении российского беспилотника "Форпост" и радиолокационной станции, входящей в состав зенитного ракетного комплекса С-400.

Что известно о пораженных целях

  • Сторожевой корабль проекта 22460 "Охотник" — патрульный корабль пограничной службы РФ. Используется для патрулирования моря, контроля границ и сопровождения судов. Длина около 62 м, скорость — до 30 узлов.
  • Радиолокационная станция комплекса С-400 — ключевой элемент системы противовоздушной обороны РФ. Обнаруживает воздушные цели и передает данные для запуска ракет.
  • БпЛА "Форпост" — российский разведывательный беспилотник. Используется для наблюдения, корректировки огня и разведки на большом расстоянии.
  • Морской буксир проекта 1496М1 — вспомогательное судно флота. Предназначено для буксировки кораблей, маневрирования в портах и выполнения технических задач.
  • Корабль проекта 16640 — рейдовый водолазный катер. Его используют для подводных работ, обследования акватории и обслуживания военных объектов.
  • Десантный катер 02510 "БК-16" — скоростной катер для перевозки морского десанта и спецподразделений. Может перевозить до 19 военных.
  • Вертолет Ка-27 — палубный противолодочный вертолет. Используется для поиска подводных лодок, спасательных операций и морского патрулирования.

Напомним, мы сообщали, что в ночь на 5 марта в оккупированном Крыму прогремели громкие взрывы. Больше всего их зафиксировали в Сакском районе, Симферополе и возле аэродромов Бельбек и Гвардейское. После ударов на нефтебазе в Гвардейском поднялся дым.

Также мы писали, что россияне годами строили в оккупированном Крыму одну из самых мощных систем противовоздушной обороны. Однако в последнее время ее эффективность заметно снизилась. Украинские дроны уже могут пролетать над полуостровом и двигаться дальше к южным регионам РФ.

Одесса Крым Одесская область Новости Одессы атака ГУР МО України
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
