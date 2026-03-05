В черном море ВМС Украины уничтожили российский вертолет Ка-27

Вертолет Ка-27 РФ. Фото иллюстративное: росСМИ

Над Черным морем во время дежурства украинские военные уничтожили российский корабельный вертолет Ка-27. Российская авиация регулярно патрулирует акваторию, поэтому подобные инциденты не единичны. Военные самолеты и вертолеты РФ несут потери как во время боевых вылетов, так и возле мест базирования.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

Реклама

Читайте также:

Сбитие вертолета

Военно-Морские Силы Вооруженных сил Украины сообщили об уничтожении российского корабельного противолодочного вертолета Ка-27. Его сбили силы и средства ВМС во время операции над акваторией Черного моря. Украинские военные не уточняют точное место падения вертолета.

Что известно о Ка-27

Ка-27 — это корабельный многоцелевой вертолет советской разработки. Его создали для поиска и уничтожения подводных лодок. Такие вертолеты могут базироваться на кораблях или военных аэродромах и патрулировать морские районы. Российские военные активно используют их в Черном море, в частности для обнаружения украинских морских дронов.

Сбивание самолета возле Одесской области

Российская авиация постоянно работает над Черным морем. Чаще всего самолеты и вертолеты вылетают с аэродромов во временно оккупированном Крыму. В начале февраля стало известно о сбитии российского истребителя Су-30 в районе острова Змеиный. Это было очередным ударом по амбициям оккупантов в Черном море.

Также мы писали, что дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ вместе с другими составляющими Сил обороны устроили "хлопок" на военных и нефтяных объектах порта "Новороссийск". Они вовлечены в войну против Украины. С ночи в порту пылает масштабный пожар.

Также мы писали, что силы обороны в ночь на 1 марта поразили радиолокационные станции С-300 и логистические объекты и районы сосредоточения живой силы оккупантов. Украинские защитники отработали по территории РФ и временно оккупированных территориях Украины.