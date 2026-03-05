Відео
Україна
Головна Одеса Росіяни втратили черговий військовий гелікоптер над Чорним морем

Росіяни втратили черговий військовий гелікоптер над Чорним морем

Ua ru
Дата публікації: 5 березня 2026 15:13
ВМС України знищили російський вертоліт Ка-27 у Чорному морі
Гвинтокрил Ка-27 РФ. Фото ілюстративне: росЗМІ

Під час чергування над Чорним морем українські військові знищили російський корабельний вертоліт Ка-27. Його збили сили та засоби Військово-Морських сил ЗСУ. Російська авіація регулярно патрулює акваторію, тому подібні інциденти не поодинокі. Військові літаки та вертольоти РФ зазнають втрат як під час бойових вильотів, так і біля місць базування.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

Читайте також:

Збиття гвинтокрила

Військово-Морські Сили Збройних сил України повідомили про знищення російського корабельного протичовнового вертольота Ка-27. Його збили сили та засоби ВМС під час операції над акваторією Чорного моря. Українські військові не уточнюють точне місце падіння гвинтокрила.

Що відомо про Ка-27

Ка-27 — це корабельний багатоцільовий вертоліт радянської розробки. Його створили для пошуку та знищення підводних човнів. Такі гвинтокрили можуть базуватися на кораблях або військових аеродромах і патрулювати морські райони. Російські військові активно використовують їх у Чорному морі, зокрема для виявлення українських морських дронів.

Збиття літака біля Одещини

Російська авіація постійно працює над Чорним морем. Найчастіше літаки та вертольоти вилітають з аеродромів у тимчасово окупованому Криму. На початку лютого стало відомо про збиття російського винищувача Су-30 у районі острова Зміїний. Це було черговим ударом по амбіціях окупантів у Чорному морі.

Також ми писали, що дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ разом з іншими складовими Сил оборони влаштували "бавовну" на військових і нафтових об'єктах порту "Новоросійськ". Вони залучені у війну проти України. З ночі в порту палає масштабна пожежа.

Також ми писали, що сили оборони у ніч проти 1 березня уразили радіолокаційні станції С-300 та логістичні об'єкти та райони зосередження живої сили окупантів. Українські захисники відпрацювали по території РФ та тимчасово окупованих територіях України.

Одеса Чорне море Одеська область Новини Одеси вертоліт
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
