ВМС України знищили російський вертоліт Ка-27 у Чорному морі

Гвинтокрил Ка-27 РФ. Фото ілюстративне: росЗМІ

Під час чергування над Чорним морем українські військові знищили російський корабельний вертоліт Ка-27. Його збили сили та засоби Військово-Морських сил ЗСУ. Російська авіація регулярно патрулює акваторію, тому подібні інциденти не поодинокі. Військові літаки та вертольоти РФ зазнають втрат як під час бойових вильотів, так і біля місць базування.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

Збиття гвинтокрила

Військово-Морські Сили Збройних сил України повідомили про знищення російського корабельного протичовнового вертольота Ка-27. Його збили сили та засоби ВМС під час операції над акваторією Чорного моря. Українські військові не уточнюють точне місце падіння гвинтокрила.

Що відомо про Ка-27

Ка-27 — це корабельний багатоцільовий вертоліт радянської розробки. Його створили для пошуку та знищення підводних човнів. Такі гвинтокрили можуть базуватися на кораблях або військових аеродромах і патрулювати морські райони. Російські військові активно використовують їх у Чорному морі, зокрема для виявлення українських морських дронів.

Збиття літака біля Одещини

Російська авіація постійно працює над Чорним морем. Найчастіше літаки та вертольоти вилітають з аеродромів у тимчасово окупованому Криму. На початку лютого стало відомо про збиття російського винищувача Су-30 у районі острова Зміїний. Це було черговим ударом по амбіціях окупантів у Чорному морі.

Також ми писали, що дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ разом з іншими складовими Сил оборони влаштували "бавовну" на військових і нафтових об'єктах порту "Новоросійськ". Вони залучені у війну проти України. З ночі в порту палає масштабна пожежа.

Також ми писали, що сили оборони у ніч проти 1 березня уразили радіолокаційні станції С-300 та логістичні об'єкти та райони зосередження живої сили окупантів. Українські захисники відпрацювали по території РФ та тимчасово окупованих територіях України.