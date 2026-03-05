Атака дронов в Крыму: взрывы, ПВО и пораженный ретранслятор

Аэродром Бельбек. Фото иллюстративное: росСМИ

В ночь на 5 марта в оккупированном Крыму раздались мощные взрывы. Наибольшая активность наблюдалась в Сакском районе, Симферополе и вблизи аэродромов Бельбек и Гвардейское. После ударов над нефтебазой в Гвардейском поднялся густой дым.

В эфире Ранок.LIVE представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук рассказал об атаке на Крым.

Удары по Крыму

Представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук отметил, что взрывы стали следствием ранее уничтоженных средств обзора и радиолокации на полуострове. По его словам, военные объекты, которые пострадали, расположены далеко от населенных пунктов, поэтому точная верификация информации требует времени.

"Это же классика. После того, как появляются дыры в системе обзора ПВО, появляются уже дыры непосредственно на объектах, которые они охраняют. Эти объекты расположены далеко от населенных пунктов, и верификация поражений занимает время. Но если удары были удачные, эта информация впоследствии обязательно появится в медиа", — сообщил Плетенчук.

Заявление Генштаба

В рамках снижения наступательного потенциала российского агрессора, в ночь на 4 марта подразделения Сил обороны Украины поразили наземный ретранслятор пункта управления ударными БпЛА типа "Герань"/"Гербера" в районе Черноморского, что во временно оккупированном Крыму. Это могло повлиять на способность российских сил координировать удары дронами.

Что известно об атаке

Вечером 4 марта и в ночь на 5 марта в Крыму раздавались взрывы. В Севастополе работала ПВО, россияне сообщали об уничтожении 17 дронов на полуострове и еще 35 — в Черном и Азовском морях. Воздушная тревога в Севастополе продолжалась с 21:48 до 23:33. Взрывы раздавались в Камышовом шоссе, на аэродромах "Кача" и "Бельбек", в Стрелецкой бухте, а также в районе Керченского пролива. По данным Минобороны РФ, 4 марта с 20:00 до 23:00 было уничтожено 15 дронов в Черном море, 7 — в Крыму и 3 — в Азовском море. С 23:00 до 7:00 5 марта российское ПВО сбило еще 10 дронов над полуостровом и 17 в Черном море.

Напомним, представитель Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук объяснил, что Новороссийск имеет особое значение для российской экономики и логистики. По его словам, порты в Черном море для России стратегические, ведь они не замерзают зимой. В отличие от северных портов, где часто сложная ледовая ситуация.

Также мы писали, что во время дежурства над Черным морем украинские военные уничтожили российский корабельный вертолет Ка-27. Его сбили силы и средства Военно-морских сил ВСУ.