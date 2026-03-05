Удар по Новороссийску: дроны повредили корабли РФ и ПВО окупантов

Порт Новороссийск. Фото иллюстративное: росСМИ

У Новороссийске украинские дроны атаковали российскую военную инфраструктуру. Во время удара поразили корабли и объекты ППО. По данным источников, погибли российские моряки, есть раненые. Этот порт имеет ключевое значение для российского экспорта и военной логистики.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Атака на Новороссийск

В ночь на 2 марта беспилотники СБУ атаковали военные объекты в российском Новороссийске. По информации источников в спецслужбе, дроны поразили морской тральщик "Валентин Пикуль" и повредили еще два корабля — "Ейск" и "Касимов". В результате атаки, по предварительным данным, погибли трое российских моряков. Еще 14 получили ранения. Кроме кораблей, под удар попали элементы противовоздушной обороны. Речь идет о радаре наведения комплекса С-300 "Фаворит" и зенитном ракетно-пушечном комплексе "Панцирь-С2". Также повреждены шесть из семи нефтеналивных стендеров на нефтяном терминале "Шесхарис".

Представитель Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук пояснил, что Новороссийск имеет особое значение для российской экономики и логистики. По его словам, порты в Черном море для России стратегические, ведь они не замерзают зимой. В отличие от северных портов, где часто сложная ледовая ситуация.

"Новороссийск является крупнейшим портом Российской Федерации. До 20% российской наливной нефти перегружается именно через Черное море. Это большой объем экспорта, который приносит средства для ведения войны", — пояснил Плетенчук.

Что известно о поврежденных кораблях

Официально украинские военные пока не подтверждают все детали относительно пораженных судов. По словам Плетенчука, в Новороссийске базируются различные корабли российского флота, однако наибольшую ценность для РФ имеют фрегаты — носители крылатых ракет.

"Если подтвердится информация о поражении фрегата, это будет очень хорошая новость. Такие корабли имеют пусковые установки и используются для ракетных ударов", — отметил он.

Как РФ использует оккупированные порты

Россияне активно используют порты на временно оккупированных территориях Украины. Речь идет прежде всего о Мариуполе и Бердянске. По словам спикера ВМС, через эти порты оккупанты вывозят украинские ресурсы — зерно, металл и уголь.

"Они используют так называемый теневой флот. Грузы перевозят в российские порты, а затем оформляют поддельные документы и продают их на экспорт", — пояснил Плетенчук.

Такие перевозки происходят регулярно. Украинская сторона фиксирует подобные операции почти каждую неделю.

Напомним, мы сообщали, что во время дежурства над Черным морем украинские военные уничтожили российский корабельный вертолет Ка-27. Его сбили силы и средства Военно-Морских сил ВСУ.

Также мы писали, что вечером 4 марта в акватории Черного моря зафиксировали попадание беспилотника в гражданское судно под флагом Панамы. Оно выходило из порта Черноморска и перевозило кукурузу. В результате атаки пострадали члены экипажа.