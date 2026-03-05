Відео
Україна
Головна Одеса Порти РФ під прицілом — успішні атаки на кораблі ворога

Порти РФ під прицілом — успішні атаки на кораблі ворога

Ua ru
Дата публікації: 5 березня 2026 16:59
Атака дронів на Новоросійськ: пошкоджено кораблі та ППО РФ
Порт Новоросійськ. Фото ілюстративне: росЗМІ

Українські дрони атакували російську військову інфраструктуру у Новоросійську. Під час удару уразили кораблі та об’єкти протиповітряної оборони. За даними джерел, загинули російські моряки, є поранені. Цей порт має ключове значення для російського експорту та військової логістики.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Читайте також:

Атака на Новоросійськ

У ніч проти 2 березня безпілотники СБУ атакували військові об’єкти у російському Новоросійську. За інформацією джерел у спецслужбі, дрони уразили морський тральщик "Валентин Пікуль" та пошкодили ще два кораблі — "Єйськ" і "Касимов". Унаслідок атаки, за попередніми даними, загинули троє російських моряків. Ще 14 отримали поранення. Крім кораблів, під удар потрапили елементи протиповітряної оборони. Йдеться про радар наведення комплексу С-300 "Фаворит" та зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С2". Також пошкоджено шість із семи нафтоналивних стендерів на нафтовому терміналі "Шесхаріс".

Речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук пояснив, що Новоросійськ має особливе значення для російської економіки та логістики. За його словами, порти у Чорному морі для Росії стратегічні, адже вони не замерзають узимку. На відміну від північних портів, де часто складна льодова ситуація.

"Новоросійськ є найбільшим портом Російської Федерації. До 20% російської наливної нафти перевантажується саме через Чорне море. Це великий обсяг експорту, який приносить кошти для ведення війни", — пояснив Плетенчук.

Що відомо про пошкоджені кораблі

Офіційно українські військові поки не підтверджують усі деталі щодо уражених суден. За словами Плетенчука, у Новоросійську базуються різні кораблі російського флоту, однак найбільшу цінність для РФ мають фрегати — носії крилатих ракет.

"Якщо підтвердиться інформація про ураження фрегата, це буде дуже хороша новина. Такі кораблі мають пускові установки і використовуються для ракетних ударів", — зазначив він.

Як РФ використовує окуповані порти

Росіяни активно використовують порти на тимчасово окупованих територіях України. Йдеться насамперед про Маріуполь і Бердянськ. За словами речника ВМС, через ці порти окупанти вивозять українські ресурси — зерно, метал і вугілля.

"Вони використовують так званий тіньовий флот. Вантажі перевозять у російські порти, а потім оформлюють підроблені документи і продають їх на експорт", — пояснив Плетенчук.

Такі перевезення відбуваються регулярно. Українська сторона фіксує подібні операції майже щотижня.

Нагадаємо, ми повідомляли, що під час чергування над Чорним морем українські військові знищили російський корабельний вертоліт Ка-27. Його збили сили та засоби Військово-Морських сил ЗСУ. 

Також ми писали, що увечері 4 березня в акваторії Чорного моря зафіксували влучання безпілотника у цивільне судно під прапором Панами. Воно виходило з порту Чорноморська та перевозило кукурудзу. Унаслідок атаки постраждали члени екіпажу. 

Одеса ВМС Одеська область Новини Одеси Дмитро Плетенчук Новоросійськ порт
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
