Головна Одеса Атака на Крим — що відомо про наслідки

Атака на Крим — що відомо про наслідки

Дата публікації: 5 березня 2026 18:42
Україна уразила ретранслятор у Криму: вибухи і робота ППО
Аеродром Бельбек. Фото ілюстративне: росЗМІ

У ніч на 5 березня в окупованому Криму пролунали гучні вибухи. Найбільше їх зафіксували у Сакському районі, Симферополі та біля аеродромів Бельбек і Гвардійське. Після ударів на нафтобазі у Гвардійському піднявся дим.

В ефірі Ранок.LIVE речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук розповів про атаку на Крим.

Читайте також:

Удари по Криму

Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук зазначив, що вибухи стали наслідком раніше знищених засобів огляду та радіолокації на півострові. За його словами, військові об’єкти, які постраждали, розташовані далеко від населених пунктів, тому точна верифікація інформації потребує часу.

"Це ж класика. Після того, як з’являються діри в системі огляду ППО, з’являються вже діри безпосередньо на об’єктах, які вони охороняють. Ці об’єкти розташовані далеко від населених пунктів, і верифікація уражень займає час. Але якщо удари були вдалі, ця інформація згодом обов’язково з’явиться у медіа", — повідомив Плетенчук.

Заява Генштабу

У рамках зниження наступального потенціалу російського агресора, у ніч на 4 березня підрозділи Сил оборони України уразили наземний ретранслятор пункту управління ударними БпЛА типу "Герань"/"Гербера" в районі Чорноморського, що у тимчасово окупованому Криму. Це могло вплинути на здатність російських сил координувати удари дронами.

Що відомо про атаку

Увечері 4 березня та в ніч на 5 березня у Криму лунали вибухи. У Севастополі працювала ППО, росіяни повідомляли про знищення 17 дронів на півострові та ще 35 — у Чорному та Азовському морях. Повітряна тривога у Севастополі тривала з 21:48 до 23:33. Вибухи лунали у Комишовому шосе, на аеродромах "Кача" і "Бельбек", у Стрілецькій бухті, а також у районі Керченської протоки. За даними Міноборони РФ, 4 березня з 20:00 до 23:00 було знищено 15 дронів у Чорному морі, 7 — у Криму та 3 — в Азовському морі. З 23:00 до 7:00 5 березня російське ППО збило ще 10 дронів над півостровом та 17 у Чорному морі.

Нагадаємо, речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук пояснив, що Новоросійськ має особливе значення для російської економіки та логістики. За його словами, порти у Чорному морі для Росії стратегічні, адже вони не замерзають узимку. На відміну від північних портів, де часто складна льодова ситуація.

Також ми писали, що Під час чергування над Чорним морем українські військові знищили російський корабельний вертоліт Ка-27. Його збили сили та засоби Військово-Морських сил ЗСУ.

Одеса Крим ВМС Одеська область Новини Одеси Дмитро Плетенчук
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
