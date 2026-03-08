Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса У Криму військові уразили Панцир і десантний катер РФ

У Криму військові уразили Панцир і десантний катер РФ

Ua ru
Дата публікації: 8 березня 2026 13:08
Сили оборони уразили Панцир-С1 та десантний катер БК-16 у Криму
Транспортно-десантний катер БК-16. Фото ілюстративне: fair.org.ua

Українські військові 7 та у ніч на 8 березня завдали серії ударів по російських цілях у Криму, на окупованих територіях і в Бєлгородській області РФ. Під ураження потрапили зенітний комплекс, десантний катер і кілька пунктів управління безпілотниками. Наразі частину наслідків ще уточнюють.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Реклама
Читайте також:

Удари по військових цілях РФ

У Генштабі зазначили, що українські підрозділи вдарили по цілях у тимчасово окупованому Криму. Адже саме там росіяни давно намагаються тримати щільну систему протиповітряної оборони та морського прикриття. Тому кожне ураження такої техніки б’є по здатності ворога захищати свою логістику і контролювати акваторію.

"У результаті уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" та десантний катер БК-16 у районі Новоозерного (ТОТ АР Крим). Остаточні результати та масштаби збитків уточнюються", — повідомили у зведенні.

Також українські військові вдарили й по пунктах управління безпілотниками росіян. Саме через такі центри окупанти керують розвідкою, коригують удари і координують роботу дронів на великій відстані. Коли такі точки вибивають, противник втрачає не просто приміщення або обладнання, а й можливість швидко збирати інформацію і передавати команди.

"Зокрема уражено пункт управління БпЛА "Оріон" у районі Красносільського (ТОТ АР Крим), пункт управління БпЛА у Дунайці (Бєлгородська обл., рф), пункт управління БпЛА у районі Гуляйполя (Запорізька обл.), а також пункт управління БпЛА у Селидовому (ТОТ Донецької обл.)", — йдеться в повідомленні.

Удари по командно-спостережних пунктах

Крім дронових центрів, під удари потрапили й командно-спостережні пункти. Саме через них російські підрозділи тримають зв’язок між різними ланками, спостерігають за ситуацією на місцях і коригують дії своїх військ. 

"Серед іншого уражено командно-спостережні пункти підрозділів російського агресора у районах Нижнього Рогачика (ТОТ Запорізької обл.), Новопетриківки, Волновахи та Селидового (ТОТ Донецької обл.)", — зазначено у зведенні.

У Силах оборони підкреслюють, що такі удари мають системний характер. Йдеться не про разову атаку, а про послідовне вибивання тих елементів, які дозволяють російській армії наступати, прикриватися з повітря і швидко керувати підрозділами на полі бою. Наразі остаточний ступінь пошкоджень ще уточнюється. 

Нагадаємо, днями операція СБУ у Криму завершилася серією ударів по військових об’єктах Росії. Українські безпілотники уразили Євпаторійський авіаремонтний завод і техніку біля Джанкою. Знищено комплекси ППО, дрони та паливозаправники ворога.

Також ми писали, що щонайменше 1800 військових армії РФ з Криму загинули у війні проти України. Водночас точно визначити, скільки з них були місцевими жителями, складно через постійні передислокації російських підрозділів. Частина загиблих могла лише проходити службу на півострові.

Одеса Крим Чорне море Новини Одеси війна удари по РФ
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації