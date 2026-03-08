Сили оборони уразили Панцир-С1 та десантний катер БК-16 у Криму

Транспортно-десантний катер БК-16. Фото ілюстративне: fair.org.ua

Українські військові 7 та у ніч на 8 березня завдали серії ударів по російських цілях у Криму, на окупованих територіях і в Бєлгородській області РФ. Під ураження потрапили зенітний комплекс, десантний катер і кілька пунктів управління безпілотниками. Наразі частину наслідків ще уточнюють.

Удари по військових цілях РФ

У Генштабі зазначили, що українські підрозділи вдарили по цілях у тимчасово окупованому Криму. Адже саме там росіяни давно намагаються тримати щільну систему протиповітряної оборони та морського прикриття. Тому кожне ураження такої техніки б’є по здатності ворога захищати свою логістику і контролювати акваторію.

"У результаті уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" та десантний катер БК-16 у районі Новоозерного (ТОТ АР Крим). Остаточні результати та масштаби збитків уточнюються", — повідомили у зведенні.

Також українські військові вдарили й по пунктах управління безпілотниками росіян. Саме через такі центри окупанти керують розвідкою, коригують удари і координують роботу дронів на великій відстані. Коли такі точки вибивають, противник втрачає не просто приміщення або обладнання, а й можливість швидко збирати інформацію і передавати команди.

"Зокрема уражено пункт управління БпЛА "Оріон" у районі Красносільського (ТОТ АР Крим), пункт управління БпЛА у Дунайці (Бєлгородська обл., рф), пункт управління БпЛА у районі Гуляйполя (Запорізька обл.), а також пункт управління БпЛА у Селидовому (ТОТ Донецької обл.)", — йдеться в повідомленні.

Удари по командно-спостережних пунктах

Крім дронових центрів, під удари потрапили й командно-спостережні пункти. Саме через них російські підрозділи тримають зв’язок між різними ланками, спостерігають за ситуацією на місцях і коригують дії своїх військ.

"Серед іншого уражено командно-спостережні пункти підрозділів російського агресора у районах Нижнього Рогачика (ТОТ Запорізької обл.), Новопетриківки, Волновахи та Селидового (ТОТ Донецької обл.)", — зазначено у зведенні.

У Силах оборони підкреслюють, що такі удари мають системний характер. Йдеться не про разову атаку, а про послідовне вибивання тих елементів, які дозволяють російській армії наступати, прикриватися з повітря і швидко керувати підрозділами на полі бою. Наразі остаточний ступінь пошкоджень ще уточнюється.

Нагадаємо, днями операція СБУ у Криму завершилася серією ударів по військових об’єктах Росії. Українські безпілотники уразили Євпаторійський авіаремонтний завод і техніку біля Джанкою. Знищено комплекси ППО, дрони та паливозаправники ворога.

Також ми писали, що щонайменше 1800 військових армії РФ з Криму загинули у війні проти України. Водночас точно визначити, скільки з них були місцевими жителями, складно через постійні передислокації російських підрозділів. Частина загиблих могла лише проходити службу на півострові.