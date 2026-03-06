Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Россияне не оставляют идею о захвате Одессы — но ресурсов нет

Россияне не оставляют идею о захвате Одессы — но ресурсов нет

Ua ru
Дата публикации 6 марта 2026 14:56
Планы РФ по наступлению на Одесскую область - анализ ISW
Якорь-сердце в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Россия, вероятно, планирует продолжить наступление на юге Украины, в частности в направлении Одесской области. Такие выводы содержатся в отчёте американских аналитиков. При этом эксперты отмечают, что воплотить эти планы в жизнь российской армии будет крайне сложно. Речь идёт о возможных стратегических намерениях Кремля на ближайшие годы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Реклама
Читайте также:

Оккупация юга

Россия рассматривает возможность продвижения на юге Украины и даже захват всей Одесской области до 2027 года. Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW). По их данным, украинское руководство получило документы с российскими военными планами на 2025-2027 годы. В них говорится о намерениях Кремля завершить захват Донецкой и Луганской областей, продолжить наступление в Запорожской и Херсонской областях, а также продвигаться в направлении Одесской области.

Аналитики отмечают, что такие планы свидетельствуют, что Россия не планирует останавливаться на нынешней линии фронта на юге. В Кремле сохраняют территориальные амбиции, которые выходят за пределы пяти украинских регионов, ранее объявленных Москвой "аннексированными".

Реальность планов

В то же время эксперты подчеркивают, что реализовать подобные планы будет крайне сложно. В ISW считают маловероятным, что российские войска смогут продвинуться к Одессе, не говоря уже о захвате всей области.

Оборона Одессы

Отметим, Силы обороны Украины готовят Одессу к круговой обороне и строят новые укрепления. По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, Кремль теоретически рассматривает три варианта атаки: воздушный десант, морскую операцию или наступление по суше через форсирование Днепра. Однако все эти сценарии сейчас выглядят маловероятными. Эксперт объясняет, что российский флот фактически вытеснен из Черного моря, а десантные операции стали бы легкой мишенью для украинской ПВО и морских дронов. Кроме того, для сухопутного наступления на Одессу России нужно как минимум 200-300 тысяч военных, которых на южном направлении пока нет. Несмотря на это, украинские военные усиливают оборону региона, чтобы быть готовыми к любым сценариям.

Напомним, мы сообщали, что в публичном пространстве снова звучат заявления России о возможном давлении на юг Украины. В то же время такие сигналы скорее элемент информационного давления. Реальные возможности врага не совпадают с озвученными планами. Одесская область остается сложной целью для любых быстрых сценариев.

Также мы писали, что Силы обороны Украины активно готовят Одессу к круговой обороне. Здесь возводят новые укрепления и усиливая защиту со всех сторон. Хотя оккупанты продолжают мечтать о захвате юга, реальная ситуация на фронте значительно ограничивает их аппетиты.

Одесса Одесская область Новости Одессы оккупация Россия защита
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации