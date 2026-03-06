Планы РФ по наступлению на Одесскую область - анализ ISW

Якорь-сердце в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Россия, вероятно, планирует продолжить наступление на юге Украины, в частности в направлении Одесской области. Такие выводы содержатся в отчёте американских аналитиков. При этом эксперты отмечают, что воплотить эти планы в жизнь российской армии будет крайне сложно. Речь идёт о возможных стратегических намерениях Кремля на ближайшие годы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Оккупация юга

Россия рассматривает возможность продвижения на юге Украины и даже захват всей Одесской области до 2027 года. Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW). По их данным, украинское руководство получило документы с российскими военными планами на 2025-2027 годы. В них говорится о намерениях Кремля завершить захват Донецкой и Луганской областей, продолжить наступление в Запорожской и Херсонской областях, а также продвигаться в направлении Одесской области.

Аналитики отмечают, что такие планы свидетельствуют, что Россия не планирует останавливаться на нынешней линии фронта на юге. В Кремле сохраняют территориальные амбиции, которые выходят за пределы пяти украинских регионов, ранее объявленных Москвой "аннексированными".

Реальность планов

В то же время эксперты подчеркивают, что реализовать подобные планы будет крайне сложно. В ISW считают маловероятным, что российские войска смогут продвинуться к Одессе, не говоря уже о захвате всей области.

Оборона Одессы

Отметим, Силы обороны Украины готовят Одессу к круговой обороне и строят новые укрепления. По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, Кремль теоретически рассматривает три варианта атаки: воздушный десант, морскую операцию или наступление по суше через форсирование Днепра. Однако все эти сценарии сейчас выглядят маловероятными. Эксперт объясняет, что российский флот фактически вытеснен из Черного моря, а десантные операции стали бы легкой мишенью для украинской ПВО и морских дронов. Кроме того, для сухопутного наступления на Одессу России нужно как минимум 200-300 тысяч военных, которых на южном направлении пока нет. Несмотря на это, украинские военные усиливают оборону региона, чтобы быть готовыми к любым сценариям.

Напомним, мы сообщали, что в публичном пространстве снова звучат заявления России о возможном давлении на юг Украины. В то же время такие сигналы скорее элемент информационного давления. Реальные возможности врага не совпадают с озвученными планами. Одесская область остается сложной целью для любых быстрых сценариев.

Также мы писали, что Силы обороны Украины активно готовят Одессу к круговой обороне. Здесь возводят новые укрепления и усиливая защиту со всех сторон. Хотя оккупанты продолжают мечтать о захвате юга, реальная ситуация на фронте значительно ограничивает их аппетиты.