Угроза оккупации для Одесской области: оценка военных

Одесский оперный театр. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В публичном пространстве снова звучат заявления России о возможном захвате юга Украины. Однак такие сигналы скорее элемент информационного давления. Реальные возможности врага не совпадают с озвученными планами. Одесская область остается сложной целью для любых быстрых сценариев.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил командир расчета БпЛА Игорь "Пиць".

Реклама

Читайте также:

Захват Одесской области

Командир расчета БпЛА Игорь с позывным "Пыць" считает, что разговоры о намерениях России зайти в Одесскую область — это прежде всего попытка психологического воздействия. По его словам, подобные заявления имеют целью создать напряжение и заставить украинское общество жить в постоянном ожидании угроз.

"Их планы не всегда сопоставлены с реальными действиями. Они уже не раз озвучивали конкретные даты и цели, но ни одна из них не была выполнена", — отмечает военный.

"Пыць" отмечает, что Одесса — большой и мощный город со стратегической инфраструктурой, в частности портом. Именно поэтому упоминания об Одесской области могут быть выгодны врагу как инструмент давления, чтобы заставить Украину думать о переброске дополнительных резервов в регион.

Громкие заявления

Он также обращает внимание на общий контекст войны. Несмотря на громкие заявления о быстрых победах, боевые действия продолжаются уже четвертый год. Это, по словам командира БпЛА, ярко показывает, что первоначальные расчеты России не сработали и в дальнейшем ей будет все труднее реализовать подобные амбиции.

"Я более чем уверен, что врагу не удастся так легко реализовать свои планы. Они уже "захватили Киев за три дня", а тем временем идет четвертый год войны", — подытожил "Пыць".

Заявление президента

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Россия планирует продолжать давление на Донбассе, в Запорожской и Днепропетровской областях и также "смотрит" на Одесский регион. В то же время глава государства подчеркнул, что эти планы не имеют ничего общего с реальностью, поскольку российской армии не хватает сил.

Напомним, мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский призвал конфисковать танкеры "теневого флота" РФ. Он приветствовал "решительные действия Бельгии против плавучей казны Москвы".

Также мы писали, что Российская Федерация принудительно мобилизовала в свою армию около 3,5 тысячи жителей Крыма. Кроме того, враг планирует на временно оккупированном полуострове ввести непрерывный призыв.