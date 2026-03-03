Загрози для Одещини: оцінка військових

Одеський оперний театр. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У публічному просторі знову лунають заяви Росії про можливий тиск на південь України. Водночас такі сигнали радше елемент інформаційного тиску. Реальні можливості ворога не збігаються з озвученими планами. Одещина залишається складною ціллю для будь-яких швидких сценаріїв.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив командир розрахунку БпЛА Ігор "Пиць".

Захват Одещини

Командир розрахунку БпЛА Ігор із позивним "Пиць" вважає, що розмови про наміри Росії зайти в Одеську область — це насамперед спроба психологічного впливу. За його словами, подібні заяви мають на меті створити напругу та змусити українське суспільство жити в постійному очікуванні загроз.

"Їхні плани не завжди співставлені з реальними діями. Вони вже не раз озвучували конкретні дати й цілі, але жодна з них не була виконана", — наголошує військовий.

"Пиць" зазначає, що Одеса — велике та потужне місто зі стратегічною інфраструктурою, зокрема портом. Саме тому згадки про Одещину можуть бути вигідні ворогу як інструмент тиску, аби змусити Україну думати про перекидання додаткових резервів у регіон.

Гучні заяви

Він також звертає увагу на загальний контекст війни. Попри гучні заяви про швидкі перемоги, бойові дії тривають уже четвертий рік. Це, за словами командира БпЛА, яскраво показує, що початкові розрахунки Росії не спрацювали і надалі їй буде дедалі важче реалізувати подібні амбіції.

​"Я більш ніж упевнений, що ворогу не вдасться так легко реалізувати свої плани. Вони вже "захопили Київ за три дні", а тим часом іде четвертий рік війни", — підсумував "Пиць".

Заява президента

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що Росія планує продовжувати тиск на Донбасі, у Запорізькій та Дніпропетровській областях і також "дивиться" на Одеський регіон. Водночас глава держави підкреслив, що ці плани не мають нічого спільного з реальністю, оскільки російській армії бракує сил.

