Плани РФ щодо наступу на Одеську область — аналіз ISW

Якір-серце в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Росія може планувати подальший наступ на півдні України, зокрема у напрямку Одеської області. Про це йдеться в аналізі американських аналітиків. Водночас експерти вважають, що реалізувати такі плани російській армії буде дуже складно. Йдеться про можливі наміри Кремля на найближчі роки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Окупація півдня

Росія розглядає можливість просування на півдні України та навіть захоплення всієї Одеської області до 2027 року. Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). За їхніми даними, українське керівництво отримало документи з російськими військовими планами на 2025–2027 роки. У них йдеться про наміри Кремля завершити захоплення Донецької та Луганської областей, продовжити наступ у Запорізькій і Херсонській областях, а також просуватися у напрямку Одещини.

Аналітики зазначають, що такі плани свідчать, що Росія не планує зупинятися на нинішній лінії фронту на півдні. У Кремлі зберігають територіальні амбіції, які виходять за межі п’яти українських регіонів, раніше оголошених Москвою "анексованими".

Реальність планів

Водночас експерти підкреслюють, що реалізувати подібні плани буде вкрай складно. У ISW вважають малоймовірним, що російські війська зможуть просунутися до Одеси, не кажучи вже про захоплення всієї області.

Оборона Одеси

Зазначимо, Сили оборони України готують Одесу до кругової оборони та будують нові укріплення. За словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, Кремль теоретично розглядає три варіанти атаки: повітряний десант, морську операцію або наступ суходолом через форсування Дніпра. Проте всі ці сценарії зараз виглядають малоймовірними. Експерт пояснює, що російський флот фактично витіснений із Чорного моря, а десантні операції стали б легкою мішенню для української ППО та морських дронів. Крім того, для сухопутного наступу на Одесу Росії потрібно щонайменше 200–300 тисяч військових, яких на південному напрямку наразі немає. Попри це, українські військові посилюють оборону регіону, щоб бути готовими до будь-яких сценаріїв.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у публічному просторі знову лунають заяви Росії про можливий тиск на південь України. Водночас такі сигнали радше елемент інформаційного тиску. Реальні можливості ворога не збігаються з озвученими планами. Одещина залишається складною ціллю для будь-яких швидких сценаріїв.

Також ми писали, що Сили оборони України активно готують Одесу до кругової оборони. Тут зводять нові укріплення та посилюючи захист з усіх боків. Хоча окупанти продовжують мріяти про захоплення півдня, реальна ситуація на фронті значно обмежує їхні апетити.