Головна Одеса Чорне море стало пасткою для російського флоту

Чорне море стало пасткою для російського флоту

Ua ru
Дата публікації: 10 березня 2026 15:59
Що відбувається з російським флотом у Чорному та Азовському морях
Фрегат "Адмірал Ессен". Фото ілюстративне: росЗМІ

Російський флот дедалі рідше виходить у Чорне море і тримає кораблі в портах. Українські морські дрони змусили їх діяти обережніше. Частина суден ховається в Новоросійську, а в Азовському морі взагалі немає носіїв ракет.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Пастка Новоросійська

Російські кораблі переважно залишаються у порту Новоросійська і лише змінюють місця стоянки. Вихід у відкрите море для них став небезпечним через українські морські дрони. За словами речника ВМС, така ситуація може тривати довго, адже росіяни не можуть просто піти з Чорного моря. Водночас нові кораблі вони заводити не поспішають — ризики занадто великі. Тому, за оцінкою українських військових, угруповання флоту поступово скорочуватиметься. Особливу увагу приділяють саме носіям крилатих ракет.

"Ми з вами будемо спостерігати їх поступове зменшення, аж допоки вони не втратять ту частину, яка відповідає за нанесення ударів. Нас мають цікавити лише носії крилатих ракет, решта кораблів здебільшого просто переховуються", — сказав Плетенчук.

Пошкодження фрегата

На початку березня українські сили уразили російський фрегат "Адмірал Ессен". Після атаки він втратив можливість застосовувати ракети "Калібр". Точні масштаби пошкоджень офіційно не розкривають. Однак у ВМС зазначають, що відновлення таких кораблів завжди займає багато часу. До того ж ремонт у Чорноморському регіоні ускладнений, адже провести повноцінне докування там фактично неможливо. За словами речника, цей фрегат уже отримував пошкодження раніше і його відновлювали. Тож, ймовірно, росіяни спробують зробити це знову, хоча частина функцій може залишитися недоступною.

"Есену не звикати — він уже отримував пошкодження раніше, його відновлювали. Я впевнений, що і цього разу його відновлять, питання лише в тому, як вони це будуть робити", — пояснив Плетенчук.

Ситуація в Азові

В Азовському морі російських бойових кораблів і носіїв ракет зараз немає. Минулого року вони двічі намагалися діяти там довше, але після атак українських сил швидко залишили акваторію. За словами Плетенчука, море перебуває у зоні ураження різних систем озброєння, зокрема ВМС України, тому для російських кораблів це надто небезпечний район. Водночас навігація там триває. Йдеться про так званий "сірий флот" — судна, які курсують між російськими портами і не заходять до міжнародних. Це дозволяє їм ігнорувати багато вимог безпеки та норм морського права.

"Там нема жодних носіїв і жодних кораблів. Вони двічі виходили — отримали полум’яний привіт від СБУ і швиденько звідти пішли", — зазначив речник ВМС.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Росія боїться випускати свої кораблі-ракетоносії у Чорне море через постійні атаки з боку ЗСУ. Головною небезпекою для Одещини сьогодні залишається авіація, яку ворог активно використовує над акваторією. Запуски дронів з території окупованого Криму не припиняються.

Також ми писали, що українські дрони атакували російську військову інфраструктуру у Новоросійську. Під час удару уразили кораблі та об’єкти протиповітряної оборони. За даними джерел, загинули російські моряки, є поранені. Цей порт має ключове значення для російського експорту та військової логістики.

Одеса порт Одеська область Новини Одеси атака Новоросійськ порт
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
