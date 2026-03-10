Відео
Головна Одеса Окупанти втрачають контроль над повітрям після атак на Крим

Окупанти втрачають контроль над повітрям після атак на Крим

Ua ru
Дата публікації: 10 березня 2026 11:15
Ситуація в Чорному морі залишається напруженою
Кораблі РФ в морі. Фото ілюстративне: DEFENSE EXPRESS

Росія боїться випускати свої кораблі-ракетоносії у Чорне море через постійні атаки з боку ЗСУ. Головною небезпекою для Одещини сьогодні залишається авіація, яку ворог активно використовує над акваторією. Запуски дронів з території окупованого Криму не припиняються.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Ситуація на морі

Незважаючи на те, що росіяни вивели свій кораблі-ракетоносії з акваторії Чорного моря, це зовсім не означає повну безпеку для України та Одещини зокрема. Ворог активно продовжує використовувати свою авіацію. Ці дії відслідковуються українськими військовими, однак за словами Плетенчука, якихось суттєвих змін у поведінці акупантів поки що немає.

Удар по Криму

Напередодні 9 березня українські сили провели операцію в тимчасово окупованому Криму. За офіційними даними, знищили швидкісний десантний катер БК-16 у Новоозерному, три зенітні комплекси "Панцир-С1" і базу з чотирма станціями управління безпілотниками "Оріон" на аеродромі Кіровське. Речник ВМС пояснив, що такі втрати послаблюють можливості росіян контролювати повітря над морем. Водночас загроза безпілотників залишається.

"В будь-якому разі це знижує його можливості, але, на жаль, безпілотна авіація росіян присутня, зокрема і "Оріони". Тому тут роботи вистачає, на жаль, всім", — сказав Плетенчук.

Підводні човни

Окрему увагу він звернув на активність підводних човнів російського флоту. Раніше повідомлялося, що в строю залишалося кілька надводних і підводних ракетоносіїв. За словами Плетенчука, поки рано робити висновки, чи відмовляється ворог від використання надводних кораблів через загрозу українських морських дронів.

"Я думаю, що ще такі висновки робити зарано, але тенденція така спостерігається", — зазначив речник ВМС.

Нагадаємо, ми повідомляли, що українські військові продовжують атакувати об’єкти російської армії в окупованому Криму. Такі удари спрямовані не лише на знищення техніки, а й на послаблення можливостей ворога вести війну. Адже Крим став важливою військовою базою Росії для атак по Україні. 

Також ми писали, що останніми днями під удари потрапили важливі військові об’єкти, зокрема в Криму та на Донеччині. Сили оборони уразили кілька радіолокаційних станцій, які допомагали росіянам контролювати повітря. Також знищено техніку протиповітряної оборони та один із командних пунктів.

Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
