Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса РФ теряет контроль над небом после мощных атак в Крыму

РФ теряет контроль над небом после мощных атак в Крыму

Ua ru
Дата публикации 10 марта 2026 11:15
РФ не использует корабли в Черном море
Корабли РФ в море. Фото иллюстративное: DEFENSE EXPRESS

Россия опасается выводить свои ракетоносители в Черное море из-за регулярных атак ВСУ. Сейчас основной рычаг давления на Одесскую область сместился в небо: враг активно применяет авиацию над акваторией. Параллельно с этим не прекращаются запуски ударных дронов с территории оккупированного Крыма.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Ситуация на море

Несмотря на то, что россияне вывели свой корабли-ракетоносители из акватории Черного моря, это вовсе не означает полную безопасность для Украины и Одесской области в частности. Враг активно продолжает использовать свою авиацию. Эти действия отслеживаются украинскими военными, однако по словам Плетенчука, каких-то существенных изменений в поведении оккупантов пока нет.

Удар по Крыму

Накануне 9 марта украинские силы провели операцию во временно оккупированном Крыму. По официальным данным, уничтожили скоростной десантный катер БК-16 в Новоозерном, три зенитных комплекса "Панцирь-С1" и базу с четырьмя станциями управления беспилотниками "Орион" на аэродроме Кировское. Представитель ВМС объяснил, что такие потери ослабляют возможности россиян контролировать воздух над морем. В то же время угроза беспилотников остается.

"В любом случае это снижает его возможности, но, к сожалению, беспилотная авиация россиян присутствует, в том числе и "Орионы". Поэтому здесь работы хватает, к сожалению, всем", — сказал Плетенчук.

Подводные лодки

Отдельное внимание он обратил на активность подводных лодок российского флота. Ранее сообщалось, что в строю оставалось несколько надводных и подводных ракетоносителей. По словам Плетенчука, пока рано делать выводы, отказывается ли враг от использования надводных кораблей из-за угрозы украинских морских дронов.

"Я думаю, что еще такие выводы делать рано, но тенденция такая наблюдается", — отметил спикер ВМС.

Напомним, мы сообщали, что украинские военные продолжают атаковать объекты российской армии в оккупированном Крыму. Такие удары направлены не только на уничтожение техники, но и на ослабление возможностей врага вести войну. Ведь Крым стал важной военной базой России для атак по Украине.

Также мы писали, что в последние дни под удары попали важные военные объекты, в частности в Крыму и в Донецкой области. Силы обороны поразили несколько радиолокационных станций, которые помогали россиянам контролировать воздух. Также уничтожена техника противовоздушной обороны и один из командных пунктов.

Одесса Черное море Одесская область Новости Одессы угроза угроза кораблей
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации