РФ не использует корабли в Черном море

Россия опасается выводить свои ракетоносители в Черное море из-за регулярных атак ВСУ. Сейчас основной рычаг давления на Одесскую область сместился в небо: враг активно применяет авиацию над акваторией. Параллельно с этим не прекращаются запуски ударных дронов с территории оккупированного Крыма.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, передает Новини.LIVE.

Ситуация на море

Несмотря на то, что россияне вывели свой корабли-ракетоносители из акватории Черного моря, это вовсе не означает полную безопасность для Украины и Одесской области в частности. Враг активно продолжает использовать свою авиацию. Эти действия отслеживаются украинскими военными, однако по словам Плетенчука, каких-то существенных изменений в поведении оккупантов пока нет.

Удар по Крыму

Накануне 9 марта украинские силы провели операцию во временно оккупированном Крыму. По официальным данным, уничтожили скоростной десантный катер БК-16 в Новоозерном, три зенитных комплекса "Панцирь-С1" и базу с четырьмя станциями управления беспилотниками "Орион" на аэродроме Кировское. Представитель ВМС объяснил, что такие потери ослабляют возможности россиян контролировать воздух над морем. В то же время угроза беспилотников остается.

"В любом случае это снижает его возможности, но, к сожалению, беспилотная авиация россиян присутствует, в том числе и "Орионы". Поэтому здесь работы хватает, к сожалению, всем", — сказал Плетенчук.

Подводные лодки

Отдельное внимание он обратил на активность подводных лодок российского флота. Ранее сообщалось, что в строю оставалось несколько надводных и подводных ракетоносителей. По словам Плетенчука, пока рано делать выводы, отказывается ли враг от использования надводных кораблей из-за угрозы украинских морских дронов.

"Я думаю, что еще такие выводы делать рано, но тенденция такая наблюдается", — отметил спикер ВМС.

Напомним, мы сообщали, что украинские военные продолжают атаковать объекты российской армии в оккупированном Крыму. Такие удары направлены не только на уничтожение техники, но и на ослабление возможностей врага вести войну. Ведь Крым стал важной военной базой России для атак по Украине.

Также мы писали, что в последние дни под удары попали важные военные объекты, в частности в Крыму и в Донецкой области. Силы обороны поразили несколько радиолокационных станций, которые помогали россиянам контролировать воздух. Также уничтожена техника противовоздушной обороны и один из командных пунктов.