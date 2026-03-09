ЗСУ атаковали ППО и технику РФ в Крыму

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С". Фото иллюстративное: росСМИ

Силы обороны Украины нанесли серию успешных ударов по военным объектам в Крыму. В ходе операции были поражены системы ПВО, база подготовки БпЛА и десантный катер захватчиков. Сообщается, что часть вражеской техники полностью уничтожена, остальная — выведена из строя из-за критических повреждений.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Военно-морские силы Украины.

Реклама

Читайте также:

Операция в Крыму

Подразделения Военно-морских сил ВСУ вместе с бойцами Сил специальных операций провели успешную операцию на территории временно оккупированного Крыма. Украинские военные нанесли точные удары по нескольким важным целям российской армии. По данным военных, во время атаки были поражены три российских зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1". Также ликвидирована одна мобильная огневая группа оккупантов, которая прикрывала эти позиции.

Кроме того, в поселке Новоозерное украинские силы попали в скоростной десантный катер проекта БК-16. Это небольшое судно российские военные используют для переброски десанта и диверсионных групп. Еще один удар пришелся по военной инфраструктуре на аэродроме Кировское. Там было поражено место хранения ударно-разведывательных беспилотников "Орион". По информации военных, полностью уничтожены четыре станции управления этими дронами.

"Слаженная и точная работа продолжает давать успешный результат. Планомерно уничтожаем логистику и боевой потенциал врага в глубоком тылу", — говорится в сообщении.

Что известно о технике РФ

"Панцирь-С1" — российский зенитный ракетно-пушечный комплекс противовоздушной обороны. Он сочетает ракеты и автоматические пушки и предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотников на малых и средних дистанциях.

БК-16 — скоростной десантный катер российского флота. Его используют для перевозки военных, высадки морского десанта, патрулирования и диверсионных операций у побережья. Катер имеет высокую скорость и может перевозить вооруженных бойцов.

Напомним, мы сообщали, что БпЛА Центра спецопераций "Альфа" СБУ открыли сезон весенних ударов по военным объектам в Крыму. Поражены производственные цеха АО "Евпаторийский авиационный ремонтный завод", а также места дислокации техники и личного состава в Пушкино, рядом с аэродромом Джанкой.

Также мы писали, что в течение февраля 2026 года под удары попали корабли, катера, авиационная техника и элементы ПВО РФ. Среди пораженных объектов - сторожевой корабль, морской буксир и вертолет Ка-27.