ЗСУ вдарили в Криму та знищили техніку РФ

Зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С". Фото ілюстративне: росЗМІ

Українські воїни продовжують нищити військові об’єкти у тимчасово окупованому Криму. Цього разу під вогнем опинилися системи ППО, десантний катер і база безпілотників. Частину техніки окупантів знищили, іншу — серйозно пошкодили.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Військово-морські сили України.

Операція в Криму

Підрозділи Військово-морських сил ЗСУ разом із бійцями Сил спеціальних операцій провели успішну операцію на території тимчасово окупованого Криму. Українські військові завдали точних ударів по кількох важливих цілях російської армії. За даними військових, під час атаки було уражено три російські зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1". Також ліквідовано одну мобільну вогневу групу окупантів, яка прикривала ці позиції.

Крім того, у селищі Новоозерне українські сили влучили у швидкісний десантний катер проєкту БК-16. Це невелике судно російські військові використовують для перекидання десанту та диверсійних груп. Ще один удар припав по військовій інфраструктурі на аеродромі Кіровське. Там було уражено місце зберігання ударно-розвідувальних безпілотників "Оріон". За інформацією військових, повністю знищено чотири станції управління цими дронами.

"Злагоджена та точна робота продовжує давати успішний результат. Планомірно знищуємо логістику та бойовий потенціал ворога у глибокому тилу", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про техніку РФ

"Панцир-С1" — російський зенітний ракетно-гарматний комплекс протиповітряної оборони. Він поєднує ракети та автоматичні гармати й призначений для знищення літаків, вертольотів, крилатих ракет і безпілотників на малих і середніх дистанціях.

БК-16 — швидкісний десантний катер російського флоту. Його використовують для перевезення військових, висадки морського десанту, патрулювання та диверсійних операцій біля узбережжя. Катер має високу швидкість і може перевозити озброєних бійців.

Нагадаємо, ми повідомляли, що БпЛА Центру спецоперацій "Альфа" СБУ відкрили сезон весняних ударів по військових об’єктах у Криму. Уражено виробничі цехи АТ "Євпаторійський авіаційний ремонтний завод", а також місця дислокації техніки та особового складу в Пушкіне, поруч з аеродромом Джанкой.

Також ми писали, що протягом лютого 2026 року під удари потрапили кораблі, катери, авіаційна техніка та елементи ППО РФ. Серед уражених об’єктів — сторожовий корабель, морський буксир і вертоліт Ка-27.